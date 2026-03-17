Легенда Ман Сити назвал самого сложного соперника в карьере. Он играл в УПЛ

Легендарный экс-фулбек «Манчестер Сити» (319 матчей) и сборной Англии (96 матчей) Кайл Уокер пообщался с журналистами и назвал самого сложного соперника, с которым ему лично приходилось сталкиваться на поле в профессиональной карьере.

Интересно, что таковым оказался бразильский вингер Бернард, известный в украинской Премьер-лиге по выступлениям за «Шахтер».

«Бернард играл за «Шахтер», а потом перешел в «Эвертон». Я однажды играл против него в Лиге чемпионов, за «Манчестер Сити». Против меня были Исмаили и Бернард, и он просто разрывал всех вокруг меня на «Этихаде». Я ненавидел его, я просто хотел, чтобы земля поглотила меня и как можно быстрее убрала с поля», – заявил Уокер.

33-летний Бернард выступал за «Шахтер» с 2013 по 2018 годы, после чего свободным агентом уехал в АПЛ, где защищал цвета «Эвертона». Ныне Бернард играет в Бразилии за родной для него «Атлетико Минейро».

35-летний Кайл Уокер летом 2025-го перешел из «Манчестер Сити» в «Бернли», а недавно стало известно о том, что он официально завершил международную карьеру.