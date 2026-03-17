Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ян МОРГОВСКИЙ: «В Первой лиге вообще нет простых соперников»
Украина. Первая лига
17 марта 2026, 15:22 | Обновлено 17 марта 2026, 15:49
139
0

Защитник «Буковины» рассказал о подготовке ко второй части сезона и спарринге с «Карпатами»

139
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Морговский

Подготовка «Буковины» к возобновлению чемпионата вышла на финишную прямую. О ходе учебно-тренировочных сборов рассказал защитник лидера Первой лиги Ян Морговский.

– Ян, остается финишный рывок перед стартом весенней части чемпионата. Сейчас все мысли о матче с «Викторией»?

– Конечно. Эти мысли появились сразу после матча с ЛНЗ, потому что Кубок – Кубком, но для нас задача номер один – достичь поставленных целей в чемпионате. Поэтому все готовимся и думаем об игре с «Викторией».

– Если вспомнить предыдущие матчи с этой командой, то, несмотря на положительные результаты для «Буковины», эти поединки были непростыми. Что скажешь об этом сопернике?

– В Первой лиге вообще нет простых соперников. Не важно, кто на каком месте находится. Это лига, где очень много борьбы и силового футбола. «Виктория» – тоже силовая команда, имеющая свои сильные стороны и пытающаяся их использовать. Не буду сейчас конкретно выделять какие-нибудь конкретные сильные качества этого соперника, но скажу в общем, что это крепкая команда.

– Уже подходит к завершению третий закарпатский сбор и в целом зимние сборы. Как ты можешь подытожить этот период для себя и для команды? Как подготовились к рестарту сезона?

– Насколько хорошо мы подготовились уже покажет чемпионат. Но в целом мы проделали очень большой объем работы. Поэтому я считаю, что эти сборы прошли максимально продуктивно.

– В заключительном спарринге команда уступила львовским «Карпатам». Это был некий «холодный душ» перед рестартом чемпионата? Как лично ты проанализировал эту игру?

– Если честно, я не анализирую игру команды в общем – больше анализирую конкретно свою игру. Сергей Юрьевич всегда говорит, что результат в контрольных матчах не является главным. Для него важнее увидеть наигрывания и взаимодействия, которые мы отрабатываем на тренировках, и проверить, как это работает в игре. В матче с «Карпатами» многое получалось, что-то не получалось. Мы не реализовали два пенальти, но, по-моему, итоговый счет не совсем по игре. Однако это только спарринг. Главное, чтобы положительный результат был уже 20 числа – в матче против «Виктории».

– Завершилась достаточно интенсивная тренировка – занятия были продолжительными и нагрузки довольно серьезные. Как ты оцениваешь свою физическую готовность перед возобновлением сезона?

– Сейчас чувствую себя прекрасно. А относительно интенсивности тренировок – у нас они всегда такие.

– А как с ментальной готовностью?

– Ментально тоже все хорошо. Единственное, что зимние сборы достаточно продолжительны, и футболистам всегда непросто психологически, ведь долго находишься без семьи. Но скоро мы вернемся домой, поэтому, думаю, все будем в приподнятом настроении.

– Впереди чуть больше двух месяцев решающего отрезка сезона. Что, по-твоему, будет ключевым для достижения поставленных целей?

– По-моему, ключевым будет именно психологический аспект. Мы продолжаем борьбу в Кубке Украины и одновременно должны выполнять амбициозные задачи в чемпионате. Физически команда готова к этому готова – первая часть сезона продемонстрировала, что мы можем играть в хороший футбол и выполнять требования главного тренера. Поэтому главное – психологически не сломаться и дожать этот сезон до конца. Тогда все будет хорошо.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Буковина Черновцы Ян Морговский
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем