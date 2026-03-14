  Карпаты – Буковина – 3:1. Два промаха с пенальти. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 17:36 | Обновлено 14 марта 2026, 17:38
Карпаты – Буковина – 3:1. Два промаха с пенальти. Видео голов и обзор матча

Игроки «Буковины» не реализовали два одиннадцатиметровых

ФК Буковина

В субботу, 14 марта, «Карпаты» и «Буковина» провели контрольный матч. Поединок прошел на базе «Карпат» и закончился победой львовского клуба со счетом 3:1.

Карпаты» забили на 20-й минуте. Счет в матче открыл Стенио.

Уже через две минуты львовяне забили второй мяч. На этот раз отличился Артур Шах.

В начале второго тайма Стенио сделал счет 3:0. «Буковина» смогла ответить только голом Войтиховского на 81-й минуте.

Следует отметить, что «Буковина» не реализовала два одиннадцатиметровых удара. Богдан Бойчук и Олег Кожушко пробили мимо ворот.

Товарищеский матч. 14 марта

«Карпаты» (Львов) – «Буковина» (Черновцы) – 3:1

Голы: Стенио, 20, 46, Шах 23, – Войтиховский 81

«Карпаты»: Мысак (Клищук, 46), Сыч (Гушинец, 59), Адамюк (к) (Балык, 59), Эрики, Цимбалистый, Рубчинский (Чеберинчак, 59), Шах, Стенио (Резник, 67), Пауло Витор (Дедов, 76), Квасница, Карабин.

«Буковина»: Пеньков, Стасюк (Писаренко, 78), Карась (Бусько, 46), Безуглый, Морговский (Сакив, 46), Витенчук (Кольцов, 72), Груша (Тищенко, 66), Бойчук (к) (Плакса, 62) Подлепенец (Шинкаренко, 72, Гамолов, 78), Дахновский (Петров, 82), Кожушко (Войтиховский, 66).

На 28-й минуте Богдан Бойчук не реализовал пенальти (мимо ворот).

На 65-й минуте Олег Кожушко не реализовал пенальти (мимо ворот).

Видео голов и обзор матча

