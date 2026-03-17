Экс-игрок сборной Украины о списке Реброва: Бражко, Довбик и Пономаренко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Владимир Гоменюк в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, включены ли все футболисты в основной список главной команды страны, которая 26 марта сыграет со шведами в матче отбора на ЧМ-2026, и сделал прогноз, кто станет победителем в этом противостоянии в испанской.

– Для меня выбор тренера Сергея Реброва не был неожиданным. Вызов получили футболисты, имеющие должную игровую практику и находящиеся в боевой спортивной форме.

– Тогда чем объяснить, что Ребров проигнорировал Владимира Бражко, который снова на виду в «Динамо»?

– Видимо, Ребров считает, что на позиции опорного полузащитника в сборной более квалифицированные исполнители. Речь идет об Иване Калюжном из «Металлиста 1925» и Егоре Ярмолюке из английского «Брентфорда». Тем более что наша сборная преимущественно использует одного разрушителя в средней зоне.

– К сожалению, из-за травм Ребров не сможет рассчитывать сразу на нескольких стоперов. Как вы думаете, кто сыграет со шведами в центре обороны?

– Илья Забарный из французского ПСЖ и Валерий Бондарь из «Шахтера». Хотя не исключено, что Ребров захочет удивить своего шведского коллегу какими-нибудь домашними заготовками, в частности, игрой в три центральных защитника. Только надо помнить, что лидер нападения скандинавов Виктор Декереш из английского «Арсенала» взрывной, очень мобильный, с прицельным ударом. Очень многое будет зависеть от того, наши сумеют ли его нейтрализовать.

– В свое время вы играли в нападении, поэтому интересна ваша точка зрения, почему вместо травмированного Артема Довбика из итальянской «Ромы» в сборную вызвали динамовского форварда Матвея Пономаренко?

– Я думаю, что такой выбор вызван игровыми характеристиками. По антропометрии, манерой Пономаренко больше похож на Довбика, тогда как, например, Игорь Краснопир напоминает Романа Яремчука из французского «Лиона». Выводы делайте сами.

– Тогда напоследок, кого предпочитаете в противостоянии Украина – Швеция в испанской Валенсии?

– Кстати, в национальной сборной Украины я дебютировал именно в поединке со шведами 1 июня 2008 года, в котором мы взяли верх 1:0. Убежден, что и у Валенсии будет очень напряженный матч и все закончится минимальной победой украинцев 2:1.