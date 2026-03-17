  4. ЛУПАШКО: «Ему можно ставить гораздо более сложные задачи»
17 марта 2026, 13:41 | Обновлено 17 марта 2026, 14:54
Владислав считает, что потенциал Нещерета в «Динамо» используется не в полной мере

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Екстренер «Карпат» Владислав Лупашко прокоментував виклик до збірної України Матвія Пономаренка та Руслана Нещерета, а також назвав гравця, якого викликав би на місці Реброва.

– Третім форвардом та третім воротарем у збірну Ребров викликав Матвія Пономаренка та Руслана Нещерета відповідно. Чи погоджуєтесь, що зараз це найкращі кандидати на ці ролі в збірній?

– Пономаренко виглядає потужно на фоні УПЛ. Складається враження, що це нападник, який уміє багато: і грати спиною до воріт, і діяти на просторі. У силових єдиноборствах теж виглядає переконливо. Але найважливіше – це бажання грати, битися за кожен м’яч, голод до голів. Саме цю якість хижака йому дуже важливо зберегти, щоб перші голи й увага не заспокоювали його.

Нещерет – молодий голкіпер, який мав пройти етап результативних помилок, і сподіваюся, що він уже їх пройшов. А те, що він перспективний – тут навіть немає про що говорити. Скажу більше: його потенціал у грі ногами поки що використовується не повною мірою. Йому можна ставити значно складніші вимоги, і він точно здатний їх виконувати.

– Загалом як оціните якість цього складу в контексті завдання, яке перед ним стоїть – кваліфікація на чемпіонат світу.

– Як на мене, я б точно викликав Бражка. Він дуже додав саме в бажанні – видно, як у нього горять очі. Це те, що, на мій погляд, у певний період трохи зникло, але зараз він виглядає дуже добре. А коли він у формі – це збалансований опорний півзахисник, який на полі вміє дуже багато.

