17 марта 2026, 13:05 | Обновлено 17 марта 2026, 13:09
Ребров внес изменения в заявку сборной Украины. Дебютный вызов

Сарапий включен в основной состав команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий

В лагере сборной Украины появится еще один дебютант из житомирского «Полесья».

Как сообщает Игорь Бурбас, центральный защитник Эдуард Сарапий в ближайшее время будет довызван в национальную команду. Для 25-летнего центрбека это первое приглашение в главную команду страны. Ранее он находился в резервном списке, но из-за необходимости усиления обороны его срочно переведут в основной состав.

Сарапий имеет шанс дебютировать в матчах плей-офф чемпионата мира, где украинцы встретятся со Швецией 26 марта.

Вполне вероятно, что Сарапий заменит в заявке сборной Украины Максима Таловерова.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Полесье Житомир Эдуард Сарапий
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
DK2025
Ну так я и написал. И надеюсь увидеть В СТАРТЕ со шведами пару центрбеков Забарный - Сарапий. Без всяких там бондарей
