Ребров внес изменения в заявку сборной Украины. Дебютный вызов

В лагере сборной Украины появится еще один дебютант из житомирского «Полесья».

Как сообщает Игорь Бурбас, центральный защитник Эдуард Сарапий в ближайшее время будет довызван в национальную команду. Для 25-летнего центрбека это первое приглашение в главную команду страны. Ранее он находился в резервном списке, но из-за необходимости усиления обороны его срочно переведут в основной состав.

Сарапий имеет шанс дебютировать в матчах плей-офф чемпионата мира, где украинцы встретятся со Швецией 26 марта.

Вполне вероятно, что Сарапий заменит в заявке сборной Украины Максима Таловерова.