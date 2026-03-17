Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гонка за две путевки в ЛЧ. Англия близка к получению дополнительного места
17 марта 2026, 13:12 | Обновлено 17 марта 2026, 13:28
Две лучшие ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА получают дополнительные путевки в Лигу чемпионов, и борьба за них в текущем евросезоне остается одной из главных интриг.

В еврокубках второй сезон используется новый формат с 36 командами, объединенными в единую таблицу.

В контексте дополнительных мест в ЛЧ ключевое значение имеет именно текущий сезон.

В односезонном рейтинге УЕФА уверенно лидирует Англия – 22.847

Далее идут Испания (18.406), Германия (18.142), Италия (17.928), Португалия (17.000), Франция (15.678)

Англия практически гарантировала себе одно дополнительное место в Лиге чемпионов. Удивительно, но все 9 английских клубов, стартовавших в еврокубках, продолжают борьбу в 1/8 финала, хотя первые матчи этой стадии не порадовали их болельщиков (1 победа, 3 ничьих, 5 поражений).

Основная борьба за вторую путевку разворачивается между Испанией, Германией и Италией. Фаворитом являются Испания, у которой в игре остаются 6 представителей в еврокубках, у Германии – 4 клуба, а у Италии – 3 команды.

Коэффициент УЕФА рассчитывается исходя из результатов клубов в еврокубках: за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, с учетом бонусов за выход в следующие стадии. Полученная сумма делится на количество команд, представлявших страну в сезоне.

Фактически в борьбе за вторую дополнительную путевку в ЛЧ решающими станут результаты клубов Испании, Германии и Италии в плей-офф еврокубков весной 2026 года.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2026/27

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2025/26

Пятилетний рейтинг УЕФА

1/8 финала Лиги чемпионов

1/8 финала Лиги Европы

1/8 финала Лиги конференций

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Khafre
віддайте це місце київському динамо
