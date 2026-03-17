  4. Бывший тренер Довбика и Миколенко возглавил украинский аматорский клуб
17 марта 2026, 18:51
Бывший тренер Довбика и Миколенко возглавил украинский аматорский клуб

Игорь Столовицкий присоединился к «Карбону» по приглашению президента команды Нарека Казаряна

ФК Карбон Черкассы

Президент аматорского ФК «Карбон» (Черкассы) Нарек Казарян прокомментировал сотрудничество с Игорем Столовицким, который ранее тренировал известных украинских игроков – Артема Довбика и Виталия Миколенко:

– У вас опытный главный тренер – ветеран черкасского «Шахтера», первый тренер Миколенко, один из первых тренеров Довбика на профессиональном уровне Игорь Столовицкий. Как удалось пригласить его в команду и как распределяется работа с другими тренерами?

– Главный тренер у нас – господин Столовицкий, очень опытный человек. Я сам помню, как еще был маленьким, и мой младший брат тоже у него тренировались. Я хорошо знаю его подход, требовательность и принципы работы, поэтому и пригласил его в команду.

В этом году взяли помощником главного тренера Вячеслава Гамалия – также человека с опытом, поигравшим в разных командах. Тренер вратарей – Вячеслав Кудин, – рассказал Казарян.

«Карбон» набрал 12 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Группы 2 аматорского чемпионата Украины. Черкасскую команду опережают «Рокита» (23), «Агротех» (22), «Авангард» (20) и «Олимпия» (17 пунктов).

Николай Тытюк Источник: Sportarena
Золотая бутса. Невероятный Гарри Кейн оторвался от Мбаппе и Холанда
Форвард Баварии забил 30 мячей в текущем сезоне Бундеслиги

Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Португальцы готовы продать украинца

В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
