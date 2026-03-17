ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги попрощался с 3 футболистами
Денис Червинский, Никита Куралех и Тимофей Мачулян ушли из Металлурга (Запорожье)
Металлург Запорожье официально объявил о прекращении сотрудничества с тремя молодыми исполнителями. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, расположение главного аутсайдера Первой лиги Украины покинули: Денис Червинский, Никита Куралех и Тимофей Мачулян.
«Благодарим игроков за профессиональную дисциплину и желаем успехов в последующих этапах карьеры», – лаконично говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Металлург Запорожье занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 8 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
