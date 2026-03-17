Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги попрощался с 3 футболистами
Украина. Первая лига
17 марта 2026, 12:26 | Обновлено 17 марта 2026, 12:31
Денис Червинский, Никита Куралех и Тимофей Мачулян ушли из Металлурга (Запорожье)

ФК Металлург Запорожье

Металлург Запорожье официально объявил о прекращении сотрудничества с тремя молодыми исполнителями. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, расположение главного аутсайдера Первой лиги Украины покинули: Денис Червинский, Никита Куралех и Тимофей Мачулян.

«Благодарим игроков за профессиональную дисциплину и желаем успехов в последующих этапах карьеры», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Металлург Запорожье занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 8 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем