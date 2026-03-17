Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Украинский нападающий Александр Пищур мог зимой перейти в испанскую «Жирону». Футболист сообщил, что соглашение было достигнуто, но его нынешний клуб «Дьёр» просто не успел закрыть сделку с каталонцами.

«Определенные разговоры и слухи были. Но, насколько я понимаю, просто не успели закрыть трансфер в зимнее окно, поэтому его решили отложить», – сказал Пищур.

Ожидается, что в случае перехода Пищур-младший станет четвертым украинцем в составе «Жироны» и присоединится к Владиславу Крапивцову, Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату.

В этом сезоне Пищур провел за клуб 28 матчей, забил пять голов и сделал одну голевую передачу.