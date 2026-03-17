Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Испания
17 марта 2026, 22:22
1

Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку

1 Comments
УАФ. Александр Пищур

Украинский нападающий Александр Пищур мог зимой перейти в испанскую «Жирону». Футболист сообщил, что соглашение было достигнуто, но его нынешний клуб «Дьёр» просто не успел закрыть сделку с каталонцами.

«Определенные разговоры и слухи были. Но, насколько я понимаю, просто не успели закрыть трансфер в зимнее окно, поэтому его решили отложить», – сказал Пищур.

Ожидается, что в случае перехода Пищур-младший станет четвертым украинцем в составе «Жироны» и присоединится к Владиславу Крапивцову, Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату.

В этом сезоне Пищур провел за клуб 28 матчей, забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

По теме:
Тоттенхэм ведет звезду дортмундской Боруссии. Он обойдется дороже €45 млн
Цыганков получил признание в Испании и составил компанию игрокам Барселоны
Владислав Ванат опередил Гарри Кейна в рейтинге самых опасных форвардов
трансферы Жирона Дьер чемпионат Венгрии по футболу трансферы Ла Лиги Александр Пищур-младший
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17 марта 2026, 06:55 7
Обнародована заявка ПСЖ на матч с «Челси»

Макс ФЕРСТАППЕН: «Вы не разбираетесь в гонках. Ф-1 разрушена»
Авто/мото | 17 марта 2026, 12:59 7
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Футбол | 17.03.2026, 07:44
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17.03.2026, 19:30
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Другие виды | 16.03.2026, 20:24
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vanil10
Які дебільні провокаційні заголовки статей без суті!!! Ви реально наркомани спірт.юа(((
Ответить
+1
Популярные новости
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем