  4. В Украину вернулся полузащитник, который не выходил на поле с 2022 года
17 марта 2026, 17:33
В Украину вернулся полузащитник, который не выходил на поле с 2022 года

Харьковский «Металлист» обратился к бывшему футболисту сборной Франции U-21 Фаресу Балули

Getty Images/Global Images Ukraine. Фарес Балули

Бывший полузащитник сборной Франции U-21 Фарес Балули, который не играл в официальных матчах с октября 2022 года, вернулся в чемпионат Украины.

30-летний футболист присоединился к харьковскому «Металлисту», где тренируется и поддерживает форму – представитель Первой лиги не может заявить легионера на сезон из-за трансферного бана.

Балули начинал свою карьеру в структуре французского «Лиона», где защищал цвета U-19, второй и первой команды. Выступал за «Монако», «Лилль» и бельгийский «Стандард».

В марте 2021 года присоединился к «Металлу», позже играл в составе «Днепра-1» и «Металлиста». В июле 2023-го покинул харьковский клуб на правах свободного агента.

Последний раз Фарес выходил на поле в октябре 2022 года, когда помог днепровской команде одолеть одесский «Черноморец» (1:0) в матче Украинской Премьер-лиги.

