Реброву досталось от легенды сборной Украины из-за игрока Динамо

Автор первого гола в истории сборной Украины, бывший игрок «сине-желтых» Иван Гецко прокомментировал решение Сергея Реброва не вызывать в команду полузащитника «Динамо» Владимира Бражко.



«На мой взгляд, немного непонятно, почему в основном списке отсутствует динамовский Владимир Бражко, который близок к своей боевой спортивной форме и является одним из ключевых игроков киевлян», – отметил Иван Гецко.



