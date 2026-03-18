Реброву досталось от легенды сборной Украины из-за игрока Динамо
Гецко не понимает, почему не вызвали Бражко
Автор первого гола в истории сборной Украины, бывший игрок «сине-желтых» Иван Гецко прокомментировал решение Сергея Реброва не вызывать в команду полузащитника «Динамо» Владимира Бражко.
«На мой взгляд, немного непонятно, почему в основном списке отсутствует динамовский Владимир Бражко, который близок к своей боевой спортивной форме и является одним из ключевых игроков киевлян», – отметил Иван Гецко.
Ранее первый капитан сборной Украины, экс-игрок «Буковины» и «Черноморца» Юрий Шелепницкий оценил выбор Сергея Реброва.
