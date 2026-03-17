Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался

По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, наставник сборной Украины Сергей Ребров в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции решил заменить дисквалифицированного Ефима Коноплю Александром Зинченко.

Именно Зинченко, который обычно играет слева в обороне или в центре поля, должен был занять проблемную позицию на правом фланге защиты.

Однако сам Зинченко недавно получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона.

По мнению Вацко, справа в обороне, скорее всего, сыграет Богдан Михайличенко.