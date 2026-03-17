17 марта 2026, 14:35 | Обновлено 17 марта 2026, 15:03
1115
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался

Коноплю может заменить Михайличенко

17 марта 2026, 14:35 | Обновлено 17 марта 2026, 15:03
1115
4 Comments
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, наставник сборной Украины Сергей Ребров в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции решил заменить дисквалифицированного Ефима Коноплю Александром Зинченко.

Именно Зинченко, который обычно играет слева в обороне или в центре поля, должен был занять проблемную позицию на правом фланге защиты.

Однако сам Зинченко недавно получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона.

По мнению Вацко, справа в обороне, скорее всего, сыграет Богдан Михайличенко.

Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Vbolivalnyk-Peter
Знову новина ні про що. Тобто Ребров знайшов травмованого гравця на заміну Коноплі.... Це ж можна писати такі новини до безкінечності. Наприклад: "Ребров подумав що можна замінити Коноплю... Лужним, але він вже давно закінчив Футбольну кар'єру..." ....
pavel8873
Караваєв не завадив би ...
DK2025
Сколько голов сборная напропускала и на ЕВРО и в других играх из-за Зинченко?!
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 9
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
15.03.2026, 21:55
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 130
Футбол
