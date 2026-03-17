Чемпионат мира17 марта 2026, 14:35 | Обновлено 17 марта 2026, 15:03
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Коноплю может заменить Михайличенко
По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, наставник сборной Украины Сергей Ребров в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции решил заменить дисквалифицированного Ефима Коноплю Александром Зинченко.
Именно Зинченко, который обычно играет слева в обороне или в центре поля, должен был занять проблемную позицию на правом фланге защиты.
Однако сам Зинченко недавно получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона.
По мнению Вацко, справа в обороне, скорее всего, сыграет Богдан Михайличенко.
Знову новина ні про що. Тобто Ребров знайшов травмованого гравця на заміну Коноплі.... Це ж можна писати такі новини до безкінечності. Наприклад: "Ребров подумав що можна замінити Коноплю... Лужним, але він вже давно закінчив Футбольну кар'єру..." ....
Караваєв не завадив би ...
Сколько голов сборная напропускала и на ЕВРО и в других играх из-за Зинченко?!
