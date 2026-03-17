Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027

лавный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Унаи Мельгоса объявил состав «сине-желтых» на матче отбора к Евро-2027 (U-21). В список испанского наставника вошли 24 футболиста

Вратари: Владислав Крапивцов («Жирона», Испания), Илья Попович («Кишварда», Венгрия), Иван Пахолюк («Колос» Ковалевка).

Защитники: Алексей Гусев («Кудровка»), Сергей Корнийчук («Верес» Ровно), Илья Крупский («Металлист 1925» Харьков), Владислав Захарченко («Динамо» Киев), Владимир Виливальд («Кривбасс» Кривой Рог), Владислав Кисиль («Понферрадина», Испания).

Полузащитники: Богдан Редушко («Динамо» Киев), Антон Царенко («Лехия» Гданьск, Польша), Геннадий Синчук («Монреаль», Канада), Даниил Кревсун («Боруссия» Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Даниил Ващенко («Колос» Ковалевка), Олег Федор («Полесье» Житомир), Иван Варфоломеев («Линкольн Сити», Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Антон Глущенко («Кудровка»), Тимур Тутеров («Эксетер Сити», Англия), Богдан Будко (АЗ Алкмар, Нидерланды)

Форварды: Артем Степанов («Утрехт», Нидерланды), Александр Пищур («ЭТО Дьер», Венгрия).

В пятницу, 27 марта в словацком Кошице «сине-желтые» будут принимать Литву, а во вторник, 31 марта, в Будапеште сыграет против Венгрии.