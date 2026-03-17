Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на матчи отбора к Евро-2027

В список испанского наставника вошли 24 футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Мельгоса

лавный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Унаи Мельгоса объявил состав «сине-желтых» на матче отбора к Евро-2027 (U-21). В список испанского наставника вошли 24 футболиста

Вратари: Владислав Крапивцов («Жирона», Испания), Илья Попович («Кишварда», Венгрия), Иван Пахолюк («Колос» Ковалевка).

Защитники: Алексей Гусев («Кудровка»), Сергей Корнийчук («Верес» Ровно), Илья Крупский («Металлист 1925» Харьков), Владислав Захарченко («Динамо» Киев), Владимир Виливальд («Кривбасс» Кривой Рог), Владислав Кисиль («Понферрадина», Испания).

Полузащитники: Богдан Редушко («Динамо» Киев), Антон Царенко («Лехия» Гданьск, Польша), Геннадий Синчук («Монреаль», Канада), Даниил Кревсун («Боруссия» Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Даниил Ващенко («Колос» Ковалевка), Олег Федор («Полесье» Житомир), Иван Варфоломеев («Линкольн Сити», Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Антон Глущенко («Кудровка»), Тимур Тутеров («Эксетер Сити», Англия), Богдан Будко (АЗ Алкмар, Нидерланды)

Форварды: Артем Степанов («Утрехт», Нидерланды), Александр Пищур («ЭТО Дьер», Венгрия).

В пятницу, 27 марта в словацком Кошице «сине-желтые» будут принимать Литву, а во вторник, 31 марта, в Будапеште сыграет против Венгрии.

По теме:
ФОТО. Ребров встретился з тренерами молодежной и юношеских сборных
Стало известно, где Украина U-21 сыграет домашний матч против Литвы U-21
Хорошая мина при плохой игре. Стало известно, как погиб футболист-предатель
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Футбол | 17 марта 2026, 07:44 3
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира

Лунин может перейти в «Ньюкасл»

В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
Футбол | 16 марта 2026, 12:12 3
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца

Владислав Бленуце заменил Назара Волошина в товарищеском матче против «Левого Берега»

Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 16.03.2026, 22:39
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Футбол | 16.03.2026, 09:17
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Раскрыты детали контракта главного тренера сборной Украины Реброва
Футбол | 17.03.2026, 08:12
Раскрыты детали контракта главного тренера сборной Украины Реброва
Раскрыты детали контракта главного тренера сборной Украины Реброва
DK2025
Для игры в злобном Будапеште надо ребятам калаши выдать
Популярные новости
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 18
Футбол
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
