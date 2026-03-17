  Дулуб рассказал, что должен сделать Ребров для победы Украины над Швецией
17 марта 2026, 08:51 | Обновлено 17 марта 2026, 09:27
Дулуб рассказал, что должен сделать Ребров для победы Украины над Швецией

Специалист заявил, что Сергей Ребров должен удивить шведов

ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб дал совет Сергею Реброву перед матчем Украина – Швеция в отборе к ЧМ-2026. Специалист заговорил о цирке.

– Скажите, как тренер, насколько это сложно – в таком ответственном матче использовать какие-то новые сочетания игроков? Насколько это авантюрно или не авантюрно, как вы думаете?

– Давайте я пошучу. Вы заходите в цирк, появляется фокусник. И тут из шапки он достает веревку, а потом зайку. И когда достают зайку из этой шапки – у всех открывается рот.

И вот это фокус, который на таком уровне должен сделать, по моему мнению, сейчас Ребров – фокус, который заведет шведов в ступор. Не знаю, на 20 минут, на 30 – но этого может хватить, чтобы забить решающий гол и решить судьбу матча.

Это сложная задача, но очень интересная. Сергей Станиславович был и игроком высокого уровня, и тренер сейчас высокого уровня. Для игроков и тренеров высокого уровня, имеющих отношение к футболу, чем выше сложность игры, тем большее удовольствие получаешь от решения той или иной задачи, – сказал Дулуб.

В первом раунде плей-офф к ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.

Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Рюдигер – о скандале: «Если бы я ударил умышленно, он бы вряд ли поднялся»
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
Раскрыты детали контракта главного тренера сборной Украины Реброва
vbrjkf
Мотузка може знадобитися в разі програшу...
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
