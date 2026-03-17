Дулуб рассказал, что должен сделать Ребров для победы Украины над Швецией

Известный тренер Олег Дулуб дал совет Сергею Реброву перед матчем Украина – Швеция в отборе к ЧМ-2026. Специалист заговорил о цирке.

– Скажите, как тренер, насколько это сложно – в таком ответственном матче использовать какие-то новые сочетания игроков? Насколько это авантюрно или не авантюрно, как вы думаете?

– Давайте я пошучу. Вы заходите в цирк, появляется фокусник. И тут из шапки он достает веревку, а потом зайку. И когда достают зайку из этой шапки – у всех открывается рот.

И вот это фокус, который на таком уровне должен сделать, по моему мнению, сейчас Ребров – фокус, который заведет шведов в ступор. Не знаю, на 20 минут, на 30 – но этого может хватить, чтобы забить решающий гол и решить судьбу матча.

Это сложная задача, но очень интересная. Сергей Станиславович был и игроком высокого уровня, и тренер сейчас высокого уровня. Для игроков и тренеров высокого уровня, имеющих отношение к футболу, чем выше сложность игры, тем большее удовольствие получаешь от решения той или иной задачи, – сказал Дулуб.

В первом раунде плей-офф к ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.