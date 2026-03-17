  Сергей НАГОРНЯК: «Я вообще ничего не чувствовал. Откровенно скажу... »
17 марта 2026, 08:04
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился эмоциями после победы своей команды над Рухом (2:0) в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Результатом, конечно, доволен, но если говорить об игре, то первым таймом я очень недоволен. Ребята были слишком инертны, так нельзя выходить на ключевые для нас матчи. В то же время вторым таймом я доволен. В перерыве, слава Богу, удалось достучаться в команду, да и быстрый гол после возобновления игры нам помог. После этого ребята раскрепостились и начали играть в футбол, в который мы пытаемся играть.

– Все свои домашние матчи, которые вы проводили в Тернополе и Ровно, команда проиграла. На арене Левый Берег сначала была ничья, затем две победы. Уже можно сказать, что стадион для вас счастлив. Сколько еще планируете играть здесь?

– Мы будем играть на этом стадионе до тех пор, пока не сделаем свое поле. К концу сезона он для нас заявлен как основной. Если наше поле будет готово, возможно последний матч чемпионата проведем там. По крайней мере, мне очень хотелось бы, чтобы команда завершала сезон в Каменце-Подольском.

– Что скажете о качестве поля?

– На сегодняшний день, если сравнивать с другими нашими полями, его качество очень неплохое.

– Перед матчем вы заранее определяете, какой игрок будет выполнять пенальти в случае его назначения?

– Откровенно скажу, я никогда не вмешиваюсь в то, кто во время матча исполняет штрафные и пенальти. Это остается на игроках. Есть ребята, уверенные в себе и готовые брать на себя ответственность. Хоакин Сифуэнтес – психологически стойкий игрок, молодец: подошел и уверенно реализовал пенальти

– Что чувствовали, когда арбитр пошел просматривать момент с пенальти?

– Я вообще ничего не чувствовал. После первого тайма я был настолько разорен, что ходил вокруг стадиона в перерыве. Когда же вернулся, игра уже шла, и счет был 1:0.

– Готовясь к игре, на что вы делали акцент?

– Мы делали акцент на результате, но готовились к одному, а соперник сменил состав почти наполовину по сравнению с предыдущей игрой с Металлистом 1925. В принципе, это не меняло нашу стратегию, но мне хотелось бы, чтобы качество игры команды было лучше, чем в первом тайме.

– Дисквалификация не позволила вам быть рядом с командой. Как это влияло на вас?

– Быть не рядом с командой – это не для меня. На трибуне ты не чувствуешь игру так, как у поля. Ты понимаешь, что нет влияния и не докричишься до игроков. Поэтому в первом тайме я стоял на одной трибуне, во втором – на другой – поближе к помощникам, чтобы дать пару указаний.

– Во втором тайме вы что-то подсказывали Олегу Надуде. Что именно?

– Подсказал, какие следует произвести замены. Было видно, что они напрашиваются. Где-то ребята подсели, кто-то начал уставать, поэтому нужно было реагировать, - сказал Нагорняк.

Олег Вахоцкий
