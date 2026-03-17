Ман Юнайтед принял окончательное решение по поводу будущего своего лидера

Руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено пересматривать свою позицию относительно будущего полузащитника Каземиро, который должен покинуть клуб грядущим летом.

34-летний бразильский хавбек еще в январе официально объявил, что уйдет из стана «красных дьяволов» сразу после завершения действия своего трудового соглашения.

Ранее совладелец манкунианцев сэр Джим Рэтклифф открыто критиковал финансовые условия контракта игрока, выражая недоумение его годовым окладом в размере 18,2 млн фунтов.

Именно стремление сократить зарплатный фонд и сосредоточиться на долгосрочной перестройке состава стало ключевым фактором в решении не активировать опцию продления договора.

Несмотря на это, в последнее время Каземиро набрал отличную форму. В минувшее воскресенье он помог команде обыграть «Астон Виллу» (3:1), забив свой седьмой мяч в текущем сезоне. Примечательно, что шесть из своих голов бразилец оформил ударами головой.

Эмоциональное празднование взятия ворот на «Олд Траффорд», во время которого игрок указывал на эмблему клуба, вызвало бурную реакцию трибун.

Болельщики скандировали призывы оставить ветерана еще на один сезон, а партнеры по команде – Бруну Фернандеш и Лени Йоро – публично выразили надежду на продолжение сотрудничества с коллегой.

Тем не менее, по информации BBC Sport, клубная верхушка остается непреклонной: решение о расставании с полузащитником остается в силе.