  4. Владелец МЮ дал намек, кто будет тренером: «Думаем про Лигу чемпионов»
Англия
16 марта 2026, 15:32 | Обновлено 16 марта 2026, 15:50
Владелец МЮ дал намек, кто будет тренером: «Думаем про Лигу чемпионов»

Ретклифф готов оставить Каррика

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Основной владелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф доволен тем, как с работой справляется временный наставник Майкл Каррик. Не исключено, что тренер получит полноценный контракт.

«Майкл делает невероятную работу. Мы уже уверенно думаем о выходе в Лигу чемпионов. Может ли Каррик сохранить работу? Посмотрим», – сказал Рэтклифф.

Манчестер Юнайтед идет на третьей позиции, выиграв семь из последних девяти матчей.

Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед Майкл Каррик Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
