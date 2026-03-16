Владелец МЮ дал намек, кто будет тренером: «Думаем про Лигу чемпионов»

Основной владелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф доволен тем, как с работой справляется временный наставник Майкл Каррик. Не исключено, что тренер получит полноценный контракт.

«Майкл делает невероятную работу. Мы уже уверенно думаем о выходе в Лигу чемпионов. Может ли Каррик сохранить работу? Посмотрим», – сказал Рэтклифф.

Манчестер Юнайтед идет на третьей позиции, выиграв семь из последних девяти матчей.