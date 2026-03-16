Англия16 марта 2026, 15:32 | Обновлено 16 марта 2026, 15:50
363
0
Владелец МЮ дал намек, кто будет тренером: «Думаем про Лигу чемпионов»
Ретклифф готов оставить Каррика
16 марта 2026, 15:32 | Обновлено 16 марта 2026, 15:50
363
0
Основной владелец Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф доволен тем, как с работой справляется временный наставник Майкл Каррик. Не исключено, что тренер получит полноценный контракт.
«Майкл делает невероятную работу. Мы уже уверенно думаем о выходе в Лигу чемпионов. Может ли Каррик сохранить работу? Посмотрим», – сказал Рэтклифф.
Манчестер Юнайтед идет на третьей позиции, выиграв семь из последних девяти матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
16.03.2026, 06:42
15.03.2026, 10:59 4
14.03.2026, 20:04 3
15.03.2026, 09:12 8
14.03.2026, 19:40
15.03.2026, 19:55 231
15.03.2026, 08:33 7
15.03.2026, 07:10 2