Рюдигер – о скандале: «Если бы я ударил умышленно, он бы вряд ли поднялся»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал скандальный инцидент с ударом в голову оппоненту в поединке 26-го тура Ла Лиги.

На 26-й минуте игры защитник «Хетафе» Диего Рико продвигался с мячом по бровке и оказался на газоне после столкновения с Ардой Гюлером. Рюдигер, который включился в эпизод мгновением позже, в падении задел левым коленом плечо, а следом и голову соперника. Главный судья Алехандро Муньис вызвал на поле медицинскую бригаду, однако не усмотрел в действиях немца нарушения правил.

В техническом комитете судей (CTA) позже подчеркнули, что футболист «королевского клуба» заслуживал удаления в этом моменте.

«Я ознакомился с замедленными повторами, и со стороны это смотрелось пугающе. Но если брать во внимание динамику самой игры... Я не планирую вступать в дискуссии, но у меня не было цели нанести ему смертельную травму.

Не стоит раздувать масштабы этого контакта, ведь если бы я ударил умышленно, он бы вряд ли поднялся. А он продолжил игру без проблем. Мы пообщались с ним после финального свистка. Стоп-кадр не передает всей сути ситуации. Это не была красная карточка, и с поля меня не выгнали.

Я не стремился причинить боль. Да, я предпочитаю жесткий стиль, но у меня есть рамки, которые я соблюдаю. Поэтому считаю подобные заявления преувеличенными. Не вижу смысла на этом зацикливаться», – отметил Рюдигер.