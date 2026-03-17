Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Неймар забил «президентский пенальти». Как это было и где?
Другие новости
ВИДЕО. Неймар забил «президентский пенальти». Как это было и где?

Неймар зажигает в Kings League

Неймар оказался в центре внимания после необычного эпизода – он забил гол в матче Kings League Brazil.

Футболист реализовал пенальти, однако это был не классический матч. Неймар выполнил так называемый «президентский пенальти» – особое правило турнира, при котором удар может исполнить владелец или президент команды.

В Kings League Brazil Неймар является президентом команды FURIA FC. Именно за этот клуб он и пробил пенальти, появившись на поле в рамках шоу-формата.

Kings League – это медийная футбольная лига, созданная Жераром Пике, которая сочетает футбол с развлекательными элементами.

Эпизод быстро стал вирусным в соцсетях, особенно на фоне новостей об отсутствии Неймара в заявке сборной Бразилии.

видео lifestyle Неймар сборная Бразилии по футболу Сантос
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем