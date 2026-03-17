ВИДЕО. Неймар забил «президентский пенальти». Как это было и где?
Неймар зажигает в Kings League
Неймар оказался в центре внимания после необычного эпизода – он забил гол в матче Kings League Brazil.
Футболист реализовал пенальти, однако это был не классический матч. Неймар выполнил так называемый «президентский пенальти» – особое правило турнира, при котором удар может исполнить владелец или президент команды.
В Kings League Brazil Неймар является президентом команды FURIA FC. Именно за этот клуб он и пробил пенальти, появившись на поле в рамках шоу-формата.
Kings League – это медийная футбольная лига, созданная Жераром Пике, которая сочетает футбол с развлекательными элементами.
Эпизод быстро стал вирусным в соцсетях, особенно на фоне новостей об отсутствии Неймара в заявке сборной Бразилии.
Neymar's penalty in the KINGS LEAGUE today... 😅🇧🇷— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 16, 2026
