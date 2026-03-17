Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мудрик – в клубе 7-го дивизиона? Чем сейчас живет Михаил
Другие новости
17 марта 2026, 02:03
203
1

ФОТО. Мудрик – в клубе 7-го дивизиона? Чем сейчас живет Михаил

Медиа раскрыли детали жизни Мудрика во время вынужденной паузы

X. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик оказался в центре внимания одного из популярных X-аккаунтов о футболе Transfer News Live.

По информации зарубежных СМИ, футболист тренируется каждый день, пытаясь как можно быстрее вернуться к своей лучшей форме и восстановить карьеру.

В то же время Мудрик проводит часть времени за видеоиграми – в частности, его замечали за игрой в Counter-Strike.

Также сообщается, что он тренируется на базе одного из клубов седьмого дивизиона Англии – «Uxbridge» FC.

Вокруг украинца уже появляются и странные слухи – некоторые источники даже писали, что он может сменить профессию и стать олимпийским спортсменом или водителем Uber.

Известно, что интересы Мудрика представляет юридическая компания Morgan Law, которая ранее работала с Полем Погба в ситуациях, связанных с допингом.

Если длительное отстранение подтвердится, «Челси» может рассмотреть вариант расторжения контракта.

Ситуация вокруг Мудрика продолжает развиваться, а фанаты внимательно следят за каждой новостью о украинце.

фото Михаил Мудрик Челси lifestyle сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
verba
гамно, яке вже нікому не цікаве. наркоман
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем