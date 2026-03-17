ФОТО. Мудрик – в клубе 7-го дивизиона? Чем сейчас живет Михаил
Медиа раскрыли детали жизни Мудрика во время вынужденной паузы
Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик оказался в центре внимания одного из популярных X-аккаунтов о футболе Transfer News Live.
По информации зарубежных СМИ, футболист тренируется каждый день, пытаясь как можно быстрее вернуться к своей лучшей форме и восстановить карьеру.
В то же время Мудрик проводит часть времени за видеоиграми – в частности, его замечали за игрой в Counter-Strike.
Также сообщается, что он тренируется на базе одного из клубов седьмого дивизиона Англии – «Uxbridge» FC.
Вокруг украинца уже появляются и странные слухи – некоторые источники даже писали, что он может сменить профессию и стать олимпийским спортсменом или водителем Uber.
Известно, что интересы Мудрика представляет юридическая компания Morgan Law, которая ранее работала с Полем Погба в ситуациях, связанных с допингом.
Если длительное отстранение подтвердится, «Челси» может рассмотреть вариант расторжения контракта.
Ситуация вокруг Мудрика продолжает развиваться, а фанаты внимательно следят за каждой новостью о украинце.
🚨🇺🇦 New information on what Mykhailo Mudryk is doing, a year and a half after his last match:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 16, 2026
🔸 He trains every day in order to restart his career 💨
🔸 He spends time gaming on Counter-Strike 👨🏻💻
🔸 He has been spotted training at the facilities of a seventh-tier English club… pic.twitter.com/pC37VKc5Jb
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник сборной Украины провел 150-й матч в карьере в составе ливерпульского клуба
Стэнли Куарши в «Динамо» не будет