ФОТО. Мудрик – в клубе 7-го дивизиона? Чем сейчас живет Михаил

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик оказался в центре внимания одного из популярных X-аккаунтов о футболе Transfer News Live.

По информации зарубежных СМИ, футболист тренируется каждый день, пытаясь как можно быстрее вернуться к своей лучшей форме и восстановить карьеру.

В то же время Мудрик проводит часть времени за видеоиграми – в частности, его замечали за игрой в Counter-Strike.

Также сообщается, что он тренируется на базе одного из клубов седьмого дивизиона Англии – «Uxbridge» FC.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Вокруг украинца уже появляются и странные слухи – некоторые источники даже писали, что он может сменить профессию и стать олимпийским спортсменом или водителем Uber.

Известно, что интересы Мудрика представляет юридическая компания Morgan Law, которая ранее работала с Полем Погба в ситуациях, связанных с допингом.

Если длительное отстранение подтвердится, «Челси» может рассмотреть вариант расторжения контракта.

Ситуация вокруг Мудрика продолжает развиваться, а фанаты внимательно следят за каждой новостью о украинце.