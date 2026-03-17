Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Лунин не попал в заявку на матчи в марте
Тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав на стыковой матч ЧМ-2026 против Швеции 26 марта, однако в нем нет вратаря «Реала» Андрея Лунина.
В заявку попали три вратаря: Анатолий Трубин («Бенфика»), Дмитрий Ризник («Шахтер») и Руслан Нещерет («Динамо»). По информации источника, причиной отсутствия Лунина стала позиция главного тренера Сергея Реброва.
В прошлом году Лунин отказался попасть в сборную, если ему гарантирована только роль второго вратаря. Это крайне раздражило Реброва, который решил не вызывать Лунина.
Анатолий Трубин, который провел все матчи отбора к ЧМ, останется основным вратарем сборной. Лунин же имеет в активе 16 матчей за национальную команду.
