  Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины

Лунин не попал в заявку на матчи в марте

17 марта 2026, 23:02 |
2717
4 Comments
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав на стыковой матч ЧМ-2026 против Швеции 26 марта, однако в нем нет вратаря «Реала» Андрея Лунина.

В заявку попали три вратаря: Анатолий Трубин («Бенфика»), Дмитрий Ризник («Шахтер») и Руслан Нещерет («Динамо»). По информации источника, причиной отсутствия Лунина стала позиция главного тренера Сергея Реброва.

В прошлом году Лунин отказался попасть в сборную, если ему гарантирована только роль второго вратаря. Это крайне раздражило Реброва, который решил не вызывать Лунина.

Анатолий Трубин, который провел все матчи отбора к ЧМ, останется основным вратарем сборной. Лунин же имеет в активе 16 матчей за национальную команду.

Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин догнал Ризныка по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Реал Мадрид Украина - Швеция Андрей Лунин ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Fotbollskanalen
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Бокс | 17 марта 2026, 05:55 3
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»

Усик против допуска россиян

У капитана Динамо четыре года есть предложения из МЛС. Он отказывается
Футбол | 17 марта 2026, 18:10 6
У капитана Динамо четыре года есть предложения из МЛС. Он отказывается
У капитана Динамо четыре года есть предложения из МЛС. Он отказывается

Буяльский не хочет покидать киевлян

Нещерет отреагировал на решение Реброва вызвать его вместо Лунина
Футбол | 17.03.2026, 22:48
Нещерет отреагировал на решение Реброва вызвать его вместо Лунина
Нещерет отреагировал на решение Реброва вызвать его вместо Лунина
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17.03.2026, 06:55
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Бокс | 16.03.2026, 23:19
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Комментарии 4
Mamay
Не дочекаюсь коли того клоуна виженуть
Avaksi
Логічне рішення.
Der Gartenzwerg
Лунтік сам обрав кар'єру лавочника. Спортивних амбіцій схоже у нього небагато, тож поки з Реалу не вигнали, то все добре
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
16.03.2026, 04:32 5
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 139
Футбол
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 4
Футбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
