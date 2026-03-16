Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщает ТаТоТаке, вызов в главную команду страны не получит вратарь «Реала» Андрей Лунин. Это уже третий подряд сбор команды, который пропускает вратарь.

Вместо него его место займет вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет. Ожидается, что традиционно в заявку «сине-желтых» также попадут Анатолий Трубин из «Бенфики» и Дмитрий Ризник из «Шахтера».