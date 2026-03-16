Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Чемпионат мира
16 марта 2026, 11:59 | Обновлено 16 марта 2026, 12:27
ФК Динамо. Руслан Нещерет

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщает ТаТоТаке, вызов в главную команду страны не получит вратарь «Реала» Андрей Лунин. Это уже третий подряд сбор команды, который пропускает вратарь.

Вместо него его место займет вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет. Ожидается, что традиционно в заявку «сине-желтых» также попадут Анатолий Трубин из «Бенфики» и Дмитрий Ризник из «Шахтера».

По теме:
Полузащитник Реала повторил безумное достижение в Ла Лиге
Неожиданность из Полесья. В сборной Украины в марте будет два дебютанта
Ребров вызовет в сборную Украины легионера, который не играл в отборе ЧМ
Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Андрей Лунин Руслан Нещерет Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16 марта 2026, 06:55 15
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной

Степан Раделич может переехать в Киев

Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко
Футбол | 16 марта 2026, 09:50 18
Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко
Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко

Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Степаненко открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины
Футбол | 16.03.2026, 12:12
Степаненко открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины
Степаненко открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Футбол | 16.03.2026, 09:17
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 16.03.2026, 02:41
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
можна й суркіса вже "прівлєкать" мало-помалу.
Ответить
+2
Khafre
на шведів має вийти в основі
Ответить
-2
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 2
Футбол
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 19
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 230
Футбол
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем