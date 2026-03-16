Экс-нападающий сборной Украины раскритиковал Реброва за вызов Пономаренко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о составе, объявленном главным тренером сборной страны Сергеем Ребровым.

«Реброву не позавидуешь. По разным причинам он не сможет рассчитывать на 3-4 игроков, которые точно вышли бы в стартовом составе против шведов. Но есть то, что есть. В конце концов, на какое-то неожиданное усиление и не стоило надеяться.

Как по мне, то немного непонятно, почему в основном списке отсутствует динамовец Владимир Бражко, который близок к своей боевой спортивной форме и является одним из ключевых игроков киевлян.

А вместо травмированного Артема Довбика из «Ромы» я бы вызвал нападающего «Зари» Филиппа Будковского – опытного бомбардира, который прекрасно понимает, что это его последний шанс попасть в сборную, и поэтому очень старался бы выложиться на все сто. Однако Ребров остановил свой выбор на молодом Матвее Пономаренко из «Динамо». На клубном уровне он много забивает, важно, что – везучий. Но со шведами будет совсем другая игра, а у киевлянина еще хватает слабых мест», – сказал Гецко.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта в испанской Валенсии.