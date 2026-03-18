Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
18 марта 2026, 08:55 | Обновлено 18 марта 2026, 10:38
Чернигов – Феникс‑Мариуполь. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 18 марта в 11:00 матч 1/4 финала Кубка Украины

В среду, 18 марта, в 11:00 состоится матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу.

«Чернигов» примет «Феникс-Мариуполь» в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Это будет вторая попытка провести этот поединок, поскольку изначально он был запланирован на 17 марта, однако длительные воздушные тревоги в Чернигове помешали проведению игры.

Для обеих команд этот матч станет первым официальным в 2026 году, поскольку они представляют Первую лигу, где «Чернигов» занимает 11-е место, а «Феникс-Мариуполь» – 14-е.

Ранее эти команды никогда не играли в четвертьфинале Кубка Украины и имеют шанс переписать клубную историю, выйдя в полуфинал.

Главным арбитром встречи назначен Клим Заброда из Киева.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

