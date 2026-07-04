Юрген Клопп готов возглавить ПСЖ, если клуб совершит один трансфер
Немецкий тренер выдвинул своё условие
Известный немецкий тренер Юрген Клопп сообщил, при каких условиях возглавит «ПСЖ».
Немецкий тренер, которого интересует новый проект после ухода из «Ливерпуля», выдвинул условия: он готов возглавить клуб только в случае гарантий подписания аргентинца Энцо Фернандеса из «Челси». Клопп считает, что хавбек идеально подходит к его идее игры и является ключевой фигурой в его планах.
Однако, по информации источников, «ПСЖ» не готов к подобному трансферу, поскольку «Челси» не планирует отпускать одного из главных игроков команды. Поэтому, пока вопрос с Фернандесом не решен, Клопп отказывается продолжать переговоры с парижанами.
Немецкий специалист подчеркивает, что хочет контролировать процесс формирования состава, как это было в «Ливерпуле».
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