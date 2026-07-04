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Франция
04 июля 2026, 00:32 | Обновлено 04 июля 2026, 00:49
369
0

Юрген Клопп готов возглавить ПСЖ, если клуб совершит один трансфер

Немецкий тренер выдвинул своё условие

04 июля 2026, 00:32 | Обновлено 04 июля 2026, 00:49
369
0
Юрген Клопп готов возглавить ПСЖ, если клуб совершит один трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Известный немецкий тренер Юрген Клопп сообщил, при каких условиях возглавит «ПСЖ».

Немецкий тренер, которого интересует новый проект после ухода из «Ливерпуля», выдвинул условия: он готов возглавить клуб только в случае гарантий подписания аргентинца Энцо Фернандеса из «Челси». Клопп считает, что хавбек идеально подходит к его идее игры и является ключевой фигурой в его планах.

Однако, по информации источников, «ПСЖ» не готов к подобному трансферу, поскольку «Челси» не планирует отпускать одного из главных игроков команды. Поэтому, пока вопрос с Фернандесом не решен, Клопп отказывается продолжать переговоры с парижанами.

Немецкий специалист подчеркивает, что хочет контролировать процесс формирования состава, как это было в «Ливерпуле».

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Юрген Клопп ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) назначение тренера Энцо Фернандес
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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