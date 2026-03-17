  4. У капитана Динамо четыре года есть предложения из МЛС. Он отказывается
17 марта 2026, 14:44 | Обновлено 17 марта 2026, 15:03
У капитана Динамо четыре года есть предложения из МЛС. Он отказывается

Буяльский не хочет покидать киевлян

17 марта 2026, 14:44 | Обновлено 17 марта 2026, 15:03
440
1 Comments
У капитана Динамо четыре года есть предложения из МЛС. Он отказывается
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Хавбек и капитан Динамо Виталий Буяльский последние четыре года регулярно получает предложения от клубов МЛС.

Сообщается, что игрок пока не сказал последнее слово в киевской команде, поэтому на этот момент Буяльский остается в Динамо. Контракт полузащитника с клубом истекает в середине 2027 года.

33-летний футболист в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач, оставаясь важным элементом команды.

Виталий Буяльский Динамо Киев Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
kadaad .
А жаль, что не свалил.
