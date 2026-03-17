Сыграет ли Забарный? Челси и ПСЖ выбрали составы на матч Лиги чемпионов

Английский «Челси» и французский ПСЖ встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, который состоится во вторник, 17 марта.

Команды сыграют на стадионе «Stamford Bridge». Свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Лиам Россеньор и Луис Энрике – определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинский защитник Илья Забарный начнет игру на скамейке запасных ПСЖ.

В первом матче, который состоялся 11 марта в Париже, сильнее оказался французский клуб – представитель Лиги 1 одолел соперника из Премьер-лиги со счетом 5:2.

Стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – ПСЖ: