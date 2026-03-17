  4. Сыграет ли Забарный? Челси и ПСЖ выбрали составы на матч Лиги чемпионов
17 марта 2026, 20:49 | Обновлено 17 марта 2026, 20:51
545
Ответный поединок 1/8 финала состоится во вторник, 17 марта, в 22:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Челси – ПСЖ

Английский «Челси» и французский ПСЖ встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, который состоится во вторник, 17 марта.

Команды сыграют на стадионе «Stamford Bridge». Свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Наставники команд – Лиам Россеньор и Луис Энрике – определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинский защитник Илья Забарный начнет игру на скамейке запасных ПСЖ.

В первом матче, который состоялся 11 марта в Париже, сильнее оказался французский клуб – представитель Лиги 1 одолел соперника из Премьер-лиги со счетом 5:2.

Стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси ПСЖ:

