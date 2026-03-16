  4. Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
16 марта 2026, 16:55 |
Элина вместе с Пегулой делит третье место, выше находятся только Соболенко и Рыбакина

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 марта, помимо рейтинга WTA, также был обновленный список лучших теннисисток 2026 года, по которому будут определяться участницы Итогового турнира WTA.

Девушки провели уже несколько крупных турниров: один мейджор – Australian Open, а также три тысячника – в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллс. На этой недели стартуют еще одни соревнования WTA 1000 – в Майами.

По итогам 2.5 месяца в гонке на WTA Finals образовалась группа лидеров, в которую входит и украинка Элина Свитолина. Свитолина в 2026 году набрала 2190 очков – это третий лучший показатель. Столько же баллов имеет и Джессика Пегула.

Первые две позиции занимают Елена Рыбакина (3093) и Арина Соболенко (2800).

Второй лучшей украинкой в гонке на WTA Finals является Марта Костюк – 36-е место и 400 очков. В топ-100 также входят Даяна Ястремская (69-я, 242 очка) и Дарья Снигур (93-я, 146 очка).

Формально, почти 400 баллов в 2026 году набрала и Ангелина Калинина, которая стала чемпионкой двух турниров WTA 125 в Анталье и один раз добралась до финала в Турции, но турниры категогрии WTA 125 и ITF не учитываются в гонке на WTA Finals.

Итоговый турнир WTA в 2026 году пройдет с 7 по 14 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На WTA Finals отберутся восемь лучших теннисисток по итогам сезона.

Гонка на WTA Finals 2026

Украинки в гонке на WTA Finals 2026

По теме:
Свитолина начала 400-ю неделю в топ-20 мирового рейтинга WTA
Рейтинг WTA. Свитолина – 8-я ракетка, Калинина и Снигур близки к топ-100
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Упущенный чемпионшип-поинт. Видеообзор
Итоговый турнир WTA Элина Свитолина рейтинг WTA Арина Соболенко Джессика Пегула Елена Рыбакина Марта Костюк Дарья Снигур Ангелина Калинина WTA Индиан-Уэллс
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Футбол | 16 марта 2026, 11:59 8
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины

В команду отправится Руслан Нещерет

Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Футбол | 16 марта 2026, 08:14 12
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира

Испания может пропустить мундиаль

ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Футбол | 16.03.2026, 08:39
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2026, 19:35
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработал Синнер за трофей Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2026, 02:35
Стало известно, сколько заработал Синнер за трофей Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработал Синнер за трофей Индиан-Уэллс
Популярные новости
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
15.03.2026, 17:20 9
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 4
Олимпийские игры
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
Александр УСИК: «Мне набили кабину, я очень хотел отомстить»
14.03.2026, 20:04 3
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
