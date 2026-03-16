Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс

16 марта, помимо рейтинга WTA, также был обновленный список лучших теннисисток 2026 года, по которому будут определяться участницы Итогового турнира WTA.

Девушки провели уже несколько крупных турниров: один мейджор – Australian Open, а также три тысячника – в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллс. На этой недели стартуют еще одни соревнования WTA 1000 – в Майами.

По итогам 2.5 месяца в гонке на WTA Finals образовалась группа лидеров, в которую входит и украинка Элина Свитолина. Свитолина в 2026 году набрала 2190 очков – это третий лучший показатель. Столько же баллов имеет и Джессика Пегула.

Первые две позиции занимают Елена Рыбакина (3093) и Арина Соболенко (2800).

Второй лучшей украинкой в гонке на WTA Finals является Марта Костюк – 36-е место и 400 очков. В топ-100 также входят Даяна Ястремская (69-я, 242 очка) и Дарья Снигур (93-я, 146 очка).

Формально, почти 400 баллов в 2026 году набрала и Ангелина Калинина, которая стала чемпионкой двух турниров WTA 125 в Анталье и один раз добралась до финала в Турции, но турниры категогрии WTA 125 и ITF не учитываются в гонке на WTA Finals.

Итоговый турнир WTA в 2026 году пройдет с 7 по 14 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На WTA Finals отберутся восемь лучших теннисисток по итогам сезона.

Гонка на WTA Finals 2026

Украинки в гонке на WTA Finals 2026