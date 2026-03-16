Цифры и факты. Важнейшие события 20-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» становится автором 60-й победы хозяев в сезоне-2025/26.

Горняки празднуют 5-ю викторию кряду (мячи 11-0), а в родных стенах – 4-ю (мячи 10-0).

Подопечные Арды Турана продлевают общую беспроигрышную серию до 12 матчей (+8=3), а голевую на своем поле – до 25.

Общая сухая серия оранжево-черных достигает 590 минут, а домашняя – 410.

577 минут кряду играет на «ноль» Дмитрий Ризнык.

«Шахтер» реализовывает 4-й пенальти подряд.

«Металлист 1925» завершает две свои рекордные серии: гостевую беспроигрышную из 9 игр (+5=4) и общую сухую – на 386-й минуте. Последний раз желто-синие уступали хозяевам 9 августа 2025 года – 0:2 с «Кривбассом».

Харьковчане по-прежнему обходятся без голов в гостях у «Шахтера» (360 минут).

Младен Бартулович проводит 300-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (252 + 48).

ЛНЗ вносит три поправки в таблицу личных рекордов. «Сиреневые» продлевают безничейную серию до 13 игр (+11-2), общую голевую – до 9, а домашнюю – до 5.

200-й матч в карьере проводит Геннадий Пасич (ЧУ - 177, КУ - 23).

«Александрия» терпит 3-е поражение подряд, как в общем (мячи 0-4), так и на чужих полях (мячи 0-6).

Черно-желто-зеленые не знают побед 12 игр кряду, как в общем (-4-8), так и в на выезде (=5-7).

Подопечные Кирилла Нестеренко пропускают 12 матчей подряд, а в гостях – 10.

Общая безголевая серия «горожан» достигает 359 минут, а гостевая - 279.

«Александрия» 10-й раз в этом сезоне обходится без забитых мячей.

Дмитрий Мишнев проводит 60-й матч в УПЛ в качестве капитана.

«Динамо» берет верх над «Оболонью» во всех трех встречах на своем поле (мячи 7-1).

Подопечные Игоря Костюка одерживают в общем 6-ю победу подряд (мячи 14-3), а в родных стенах - 4-ю (мячи 10-1).

Динамовцы обходятся без мировых 11 игр кряду (+7-4).

На 305-й минуте завершается сухая домашняя серия бело-синих и их голкипера Руслана Нещерета.

«Динамо» реализовывает 20-й пенальти подряд, а Андрей Ярмоленко – 19-й, повторяя рекорд УПЛ 20-летней давности Васила Гигиадзе.

Андрей Ярмоленко, 4-й раз поразивший ворота «Оболони», забивает 118-й мяч в чемпионатах Украины и, обойдя Евгения Селезнева, выходит на третье место в списке лучших бомбардиров УПЛ.

Денис Устименко на 200-й минуте открывает голевой счет «Оболони» в гостях у «Динамо».

Мяч, забитый Александром Назаренко, становится 550-м, пропущенным «Кривбассом» в гостях.

20-й мяч в карьере забивает Игорь Краснопир (ЧУ – 19, КУ – 1).

Безголевая серия «Кривбасса» на чужих полях достигает 320 минут.

«Заря» прерывает 4-матчевую проигрышную серию во встречах с «Колосом».

Мяч, забитый Неманей Анджушичем, становится 100-м, пропущенным ковалевцами в родных стенах.

Тарас Степаненко открывает свой 20-й сезон в УПЛ. Больший стаж выступления в украинских чемпионатах имеют только Александр Шовковский (24) и Олег Шелаев (21).

«Карпаты» проводят 50-й матч в єлитном дивизионе.

Зелено-белые одерживают первую крупную победу в гостях (в 25-й игре).

«Львы» празднуют первую викторию в УПЛ под руководством Франсиско Фернандеса (в 4-м матче).

«Карпаты» завершают «рекордную» безвыигрышную серию, которая составила 7 игр (=2-5). Последний раз зелено-белые добивались успеха 8 ноября 2025 года – 1:0 дома с «Кривбассом».

«Львы» проводят 20-й сухой матч в чемпионатах Украины.

Мяч, забитый Яном Костенко, становится 50-м, пропущенным полтавчанами в элитном дивизионе.

«Полтава» терпит самое крупное поражение на своем поле.

Обшая проигрышная серия подопечных Павла Матвийченко достигает 6 матчей (мячи 3-18), а домашняя – 5 (мячи 1-13).

Малиново-золотые пропускают 18 игр подряд, а не забивают – 329 минут кряду.

«Верес» подписывает 20-ю мировую в УПЛ при Олеге Шандруке.

Ровенчане проводят 10-й безголевой матч в этом сезоне.

Красно-черные не забивают 3 игры кряду, как в общем (300 минут), так и в гостях (299 минут).

«Кудровка» впервые обходится без голов в родных стенах (в 10-м матче).

«Рух» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 0-7), а на чужих полях – 3-е (мячи 0-4).

Желто-черные обновляют личный рекорд, продлив безничейную серию до 10 игр (+4-6).

Подопечные Ивана Федыка не могут поразить ворота соперников 379 минут кряду, а в гостях – 289.

«Эпицентр» реализовывает 5-й пенальти подряд.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Богдан Михайличенко («Полесье»), 1-й – Артур Андрейчик («Александрия»), Хаир Кольяуасо («Кудровка») и Евгений Маяков («Кривбасс»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Ярослав Кисиль («Кудровка»), в 3-м – Валентин Рубчинский («Карпаты») и Тарас Степаненко («Колос»), во 2-м – Виталий Холод («Карпаты») и Самба Диалло («Рух»).

15-й мяч в УПЛ забивает Денис Устименко, 10-й – Педринью, Матвей Пономаренко и Илья Путря, 1-й – Ксебер Алькаин (в 4-й игре).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Бабукар Фаал («Карпаты»).

Неманя Анджушич становится автором 400-го гола сезона-2025/26, а Хоакинете забивает 200-й мяч хозяев.

6-й матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Матвей Пономаренко, 3-й – Неманя Анджушич.

19-й одиннадцатиметровый из 20 реализовывает Андрей Ярмоленко, 7-й из 8 – Илья Путря, 5-й из 5 - Хоакинете, 3-й из 3-х - Педринью.

3-й пенальти из 4-х парирует Назар Домчак.

60-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Евгений Волынец, 1-й – Илья Караващенко (во 2-й игре).

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Брайан Кастильо (в 15-м матче).

60-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Владимир Новохатний.

10-й раз назначает пенальти киевлянин Александр Соловьян.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ