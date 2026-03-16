ШЕВЧЕНКО: «Я совершенно не согласен с этим решением. Где эксплуатация?»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал скандал, связанный с дисквалификацией на Олимпийских играх в Милане своего соотечественника — скелетониста Владислава Гераскевича.

«Это решение, с которым я абсолютно не согласен. Я не вижу никакой эксплуатации: наши спортсмены просто пытаются подчеркнуть наше тяжелое положение. Гераскевич хотел вспомнить своих друзей, своих погибших товарищей по команде. Где эксплуатация?» — сказал президент УАФ в интервью Il Messaggero.

Напомним, МОК дисквалифицировал Владислава за несоблюдение запрета на использование «шлема памяти» в честь погибших украинских спортсменов.

Ранее народный депутат Украины и бывший спортсмен Василий Вирастюк объяснил, почему выступил против Гераскевича.