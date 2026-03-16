  4. Наставник Шахтера: «Удивляют некоторые блогеры. Стань тренером и побеждай»
16 марта 2026, 13:55 | Обновлено 16 марта 2026, 14:29
Наставник Шахтера: «Удивляют некоторые блогеры. Стань тренером и побеждай»

Белик недоволен отношением журналистов

ФК Шахтер. Алексей Белик

Тренер Шахтера U-19 Алексей Белик недоволен отношением отдельных журналистов и блогеров, которые критикуют юношеский чемпионат Украины U-19, где команда уверенно лидирует, опережая Динамо на шесть очков.

– «Шахтер» U19 успешно начал вторую часть чемпионата, демонстрируя высокую результативность. Довольны ли таким стартом определяющей части сезона?
– Доволен, но иногда меня удивляют некоторые блогеры, имен которых не буду называть. Они подчеркивают, что у нас слабый чемпионат U19, когда мы побеждаем, условно, одну команду со счетом 5:0, а другую – 4:2. Если чемпионат слабый, становитесь тренерами и побеждайте с разгромными счетами. Следует понимать, что здесь играют молодые исполнители, борющиеся за путь к взрослому футболу, и в этом большая нестабильность.

Сегодня ты в стартовом составе и побеждаешь соперника с разгромным счетом, а завтра можешь демонстрировать нестабильные выступления и потерять место, чем будут пользоваться другие молодые футболисты. То, что мы побеждаем 5:0, не свидетельствует о слабости других. Все коллективы достойны, я вижу, как тренеры находят разные тактические решения. Примером является Александрия U19, которую мы победили в прошлом туре. Это небанальная команда, которая играет в интересный футбол и имеет хороших тренеров. Отмечу: то, что мы побеждаем с большим счетом, не свидетельствует о слабости чемпионата, а говорит, прежде всего, о нашей силе. В то же время, я очень доволен тем, что мы мало пропускаем, ведь для меня важна уверенность в действиях защитников.

Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Алексей Белик чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Любчик Гринчук
Цей Бєлік - рафінований дебіл.........
mist76
Судді не так судять, блогери не так кажуть. Може щось в консерваторііі треба змінити?
Khafre
там напевно теж Шахтар купляє арбітрів щоб вони вигравали
