Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 12:12 |
278
0

ФК Колос. Тарас Степаненко

Выйдя на замену в матче с «Зарей» (1:1), новобранец «Колоса» 36-летний полузащитник Тарас Степаненко открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины. Больший стаж выступления в УПЛ имеют только два игрока – Александр Шовковский и Олег Шелаев. В сезонах-2006/07-2009/10 Степаненко выходил на поле в рядах запорожского «Металлурга», а в ЧУ-2010/11-2024/25 – в составе «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество сезонов в чемпионатах Украины

Сезоны

Игрок

Клубы

24

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо (1994-2017)

21

Олег ШЕЛАЕВ

Заря (1994-1996), Шахтер (1997-1999, 2000), Днепр (1999, 2001-2009),

Металлург Д (2000), Кривбасс (2009), Металлист (2010-2014)

20

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (1994, 1999-2003, 2006-2015), ЦСКА (1996-1997),

Кривбасс (2004-2006)

Андрей ПЯТОВ

Ворскла (2003, 2005-2007) , Шахтер (2008-2023)

Тарас СТЕПАНЕНКО

Металлург З (2007-2010) , Шахтер (2011-2025), Колос (2026)

19

Руслан РОТАНЬ

Днепр (2000-2005, 2008-2017), Динамо (2006-2008, 2018)

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс (2001-2002), Металлург Д (2003-2010, 2011-2015),

Карпаты (2011), Заря (2016-2019)

18

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист (1993-1994), Шахтер (1995, 1997), Нива Т (1996),

Кривбасс (1998), Металлург З (1999, 2006),

Металлург Д (2000-2004, 2005-2006, 2009-2010),

Ильичевец (2004-2005), Черноморец (2007-2008)

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (1992, 1994-1995), Одесса (1992),

Ильичевец (1998-2004, 2005-2007, 2009), Арсенал (2004),

Таврия (2005), Заря (2010-2012), Металлист (2013)

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (1993, 1995), Металлист (1993-1994), Черноморец (1996-1998),

Ворскла (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2008-2013),

Металлург Д (2004-2005)

Виталий РЕВА

Арсенал/ЦСКА (1996-2001, 2008-2011, 2014), Динамо (2002-2005),

Таврия (2006), Оболонь (2012), Кривбасс (2013)

Сезоны обозначены годом их окончания.

По теме:
Поединок с Шахтером стал юбилейным для Бартуловича
Неожиданность из Полесья. В сборной Украины в марте будет два дебютанта
Голкипер Полесья провел юбилейный матч в УПЛ
Тарас Степаненко цифры и факты Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем
Футбол | 16 марта 2026, 12:01 0
«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем
«Это правда». Шевченко рассказал детали своего разговора с Модричем

Президент УАФ пообщался с хавбеком Милана

Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Футбол | 15 марта 2026, 17:20 8
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо

Тарас Михавко получил травму

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16.03.2026, 07:45
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16.03.2026, 06:55
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко
Футбол | 16.03.2026, 09:50
Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко
Натужные победы грандов, триумф Полесья и дебют Степаненко
Популярные новости
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 24
Футбол
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 230
Футбол
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
15.03.2026, 07:59 21
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
