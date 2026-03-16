Выйдя на замену в матче с «Зарей» (1:1), новобранец «Колоса» 36-летний полузащитник Тарас Степаненко открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины. Больший стаж выступления в УПЛ имеют только два игрока – Александр Шовковский и Олег Шелаев. В сезонах-2006/07-2009/10 Степаненко выходил на поле в рядах запорожского «Металлурга», а в ЧУ-2010/11-2024/25 – в составе «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество сезонов в чемпионатах Украины

Сезоны Игрок Клубы 24 Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо (1994-2017) 21 Олег ШЕЛАЕВ Заря (1994-1996), Шахтер (1997-1999, 2000), Днепр (1999, 2001-2009), Металлург Д (2000), Кривбасс (2009), Металлист (2010-2014) 20 Александр ГОРЯИНОВ Металлист (1994, 1999-2003, 2006-2015), ЦСКА (1996-1997), Кривбасс (2004-2006) Андрей ПЯТОВ Ворскла (2003, 2005-2007) , Шахтер (2008-2023) Тарас СТЕПАНЕНКО Металлург З (2007-2010) , Шахтер (2011-2025), Колос (2026) 19 Руслан РОТАНЬ Днепр (2000-2005, 2008-2017), Динамо (2006-2008, 2018) Вячеслав ЧЕЧЕР Кривбасс (2001-2002), Металлург Д (2003-2010, 2011-2015), Карпаты (2011), Заря (2016-2019) 18 Сергей ШИЩЕНКО Металлист (1993-1994), Шахтер (1995, 1997), Нива Т (1996), Кривбасс (1998), Металлург З (1999, 2006), Металлург Д (2000-2004, 2005-2006, 2009-2010), Ильичевец (2004-2005), Черноморец (2007-2008) Игорь ШУХОВЦЕВ Нива В (1992, 1994-1995), Одесса (1992), Ильичевец (1998-2004, 2005-2007, 2009), Арсенал (2004), Таврия (2005), Заря (2010-2012), Металлист (2013) Сергей ДОЛГАНСКИЙ Верес (1993, 1995), Металлист (1993-1994), Черноморец (1996-1998), Ворскла (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2008-2013), Металлург Д (2004-2005) Виталий РЕВА Арсенал/ЦСКА (1996-2001, 2008-2011, 2014), Динамо (2002-2005), Таврия (2006), Оболонь (2012), Кривбасс (2013)

Сезоны обозначены годом их окончания.