Степаненко открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины
Больший стаж выступления в УПЛ имеют только Александр Шовковский и Олег Шелаев
Выйдя на замену в матче с «Зарей» (1:1), новобранец «Колоса» 36-летний полузащитник Тарас Степаненко открыл свой 20-й сезон в чемпионатах Украины. Больший стаж выступления в УПЛ имеют только два игрока – Александр Шовковский и Олег Шелаев. В сезонах-2006/07-2009/10 Степаненко выходил на поле в рядах запорожского «Металлурга», а в ЧУ-2010/11-2024/25 – в составе «Шахтера».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество сезонов в чемпионатах Украины
|
Сезоны
|
Игрок
|
Клубы
|
24
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо (1994-2017)
|
21
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Заря (1994-1996), Шахтер (1997-1999, 2000), Днепр (1999, 2001-2009),
|
|
|
Металлург Д (2000), Кривбасс (2009), Металлист (2010-2014)
|
20
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (1994, 1999-2003, 2006-2015), ЦСКА (1996-1997),
|
|
|
Кривбасс (2004-2006)
|
|
Андрей ПЯТОВ
|
Ворскла (2003, 2005-2007) , Шахтер (2008-2023)
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Металлург З (2007-2010) , Шахтер (2011-2025), Колос (2026)
|
19
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр (2000-2005, 2008-2017), Динамо (2006-2008, 2018)
|
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Кривбасс (2001-2002), Металлург Д (2003-2010, 2011-2015),
|
|
|
Карпаты (2011), Заря (2016-2019)
|
18
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлист (1993-1994), Шахтер (1995, 1997), Нива Т (1996),
|
|
|
Кривбасс (1998), Металлург З (1999, 2006),
|
|
|
Металлург Д (2000-2004, 2005-2006, 2009-2010),
|
|
|
Ильичевец (2004-2005), Черноморец (2007-2008)
|
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В (1992, 1994-1995), Одесса (1992),
|
|
|
Ильичевец (1998-2004, 2005-2007, 2009), Арсенал (2004),
|
|
|
Таврия (2005), Заря (2010-2012), Металлист (2013)
|
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес (1993, 1995), Металлист (1993-1994), Черноморец (1996-1998),
|
|
|
Ворскла (2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2008-2013),
|
|
|
Металлург Д (2004-2005)
|
|
Виталий РЕВА
|
Арсенал/ЦСКА (1996-2001, 2008-2011, 2014), Динамо (2002-2005),
|
|
|
Таврия (2006), Оболонь (2012), Кривбасс (2013)
Сезоны обозначены годом их окончания.
