Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

По информации ТаТоТаке, полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, несмотря на уверенную игру в последних матчах за сборную, не попал в основную заявку Сергея Реброва на мартовские матчи.

Отмечается, что в резервном списке также есть потенциальные новички из «Полесья» – Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Игорь Краснопир. А также Алексей Сыч из львовских «Карпат».