Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 13:59 | Обновлено 16 марта 2026, 14:02
Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва

Футболист не попал в основной состав

16 марта 2026, 13:59 | Обновлено 16 марта 2026, 14:02
915
1 Comments
Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
ФК Динамо. Владимир Бражко

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

По информации ТаТоТаке, полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, несмотря на уверенную игру в последних матчах за сборную, не попал в основную заявку Сергея Реброва на мартовские матчи.

Отмечается, что в резервном списке также есть потенциальные новички из «Полесья» – Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Игорь Краснопир. А также Алексей Сыч из львовских «Карпат».

Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Владимир Бражко Сергей Ребров Полесье Житомир Карпаты Львов Сергей Чоботенко Эдуард Сарапий Игорь Краснопир Алексей Сыч
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bohum
Нещерет,Вівчаренко,Бражко,Бондар,Михайли
ченко,вони в Упл слабенькі куди їх везти?-На екскурсію?
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем