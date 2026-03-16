Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
Футболист не попал в основной состав
В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
По информации ТаТоТаке, полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, несмотря на уверенную игру в последних матчах за сборную, не попал в основную заявку Сергея Реброва на мартовские матчи.
Отмечается, что в резервном списке также есть потенциальные новички из «Полесья» – Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Игорь Краснопир. А также Алексей Сыч из львовских «Карпат».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Елена, которая одолела Костюк и Свитолину, в финале в трех сетах проиграла первой ракетке
Виктор – о Бессонове
