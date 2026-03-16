  4. ШЕВЧЕНКО: «Я почувствовал что-то особенное, не был здесь 4-5 лет»
Италия
16 марта 2026, 11:28 |
878
1

ШЕВЧЕНКО: «Я почувствовал что-то особенное, не был здесь 4-5 лет»

Президент УАФ посетил тренировочную базу Милана

16 марта 2026, 11:28 |
878
1 Comments
ШЕВЧЕНКО: «Я почувствовал что-то особенное, не был здесь 4-5 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской футбольной ассоциации (УФА) Андрей Шевченко поделился впечатлениями от визита на тренировочную базу «Милана».

«Это замечательно, я почувствовал что-то особенное. Я не был здесь четыре или пять лет. Было здорово увидеть команду и тренера Аллегри. Я также побывал в молодежной академии, видел даже Тассотти. Я вижу, как «Милан» побеждает, и это меня радует.

В Аллегри я увидел энергичного, жизнерадостного и позитивного человека, и это действительно вселяет в меня веру в то, что «Милан» может добиться успеха. Они — на правильном пути. Команда работает, движется вперед, и нам нужно постараться оказать давление на «Интер», — сказал президент УАФ в интервью Sky.

Ранее Шевченко оценил карьеру Аллегри.

Антон Романенко
