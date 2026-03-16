Неожиданно? Стали известны результаты выборов президента Барселоны

Жоан Лапорта одержал победу на выборах президента «Барселоны». Действующий глава клуба опередил своего единственного оппонента – бизнесмена Виктора Фонта.

Несмотря на то, что обработка бюллетеней еще продолжается, Фонт уже лишился математических шансов догнать лидера. После подсчета 74,5% голосов в активе Лапорты значится 24 643 голоса из 48 480 возможных.

Таким образом, Лапорта будет возглавлять «Барселону» в течение ближайших пяти лет – до 2031 года. Для 63-летнего функционера это будет уже третий полноценный этап правления: ранее он руководил каталонцами с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год.

Формально нынешний мандат Лапорты можно рассматривать как четвертый. В 2006 году, после судебного иска одного из сосьо клуба, было принято решение, что первый срок президента, начавшийся в 2003-м, досрочно завершен.

Тогда назначили новые выборы, которые фактически не проводились – Лапорта оказался единственным кандидатом, собравшим достаточное количество подписей для регистрации. Это дало старт его второму сроку, который продлился до 2010 года.