Конопля выступил с неоднозначным заявлением после пенальти в матче Шахтера

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля отреагировал на победу своей команды в матче двадцатого тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925».

После игры футболист опубликовал сторис в Instagram, в котором кратко прокомментировал результат поединка.

«Есть помощь – есть и победа», – написал Конопля.

Встреча завершилась минимальной победой «горняков» со счетом 1:0. Единственный гол в матче с пенальти забил Педринью во втором тайме.

После встречи назначенный пенальти раскритиковал тренер харьковчан Младен Бартулович.