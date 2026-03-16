Конопля выступил с неоднозначным заявлением после пенальти в матче Шахтера
«Горняки» с минимальным счётом победили «Металлист 1925»
Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля отреагировал на победу своей команды в матче двадцатого тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925».
После игры футболист опубликовал сторис в Instagram, в котором кратко прокомментировал результат поединка.
«Есть помощь – есть и победа», – написал Конопля.
Встреча завершилась минимальной победой «горняков» со счетом 1:0. Единственный гол в матче с пенальти забил Педринью во втором тайме.
После встречи назначенный пенальти раскритиковал тренер харьковчан Младен Бартулович.
