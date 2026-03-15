Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Младен БАРТУЛОВИЧ: «Досадно, что такой эпизод решает судьбу игры»
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 23:52 |
205
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Досадно, что такой эпизод решает судьбу игры»

Главный тренер «Металлиста 1925» прокомментировал поражение от «Шахтера»

15 марта 2026, 23:52 |
205
1 Comments
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Досадно, что такой эпизод решает судьбу игры»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Младен, минимальное и обидное поражение от «Шахтера», но команда проявила себя достойно. Согласны?

– Добрый вечер всем. Да, очень обидное поражение – считаю, мы его не заслуживали. Я доволен тем, как сегодня выглядели мои ребята. Один эпизод решил судьбу встречи. Это очень обидно для нас, ведь, на мой взгляд, мы провели хороший матч. У нас также были моменты, когда могли забить и сравнять счет. Но что есть, то есть. Поздравляю «Шахтер» с победой и благодарю своих игроков за отношение.

– В начале первого тайма был неприятный эпизод с травмой. Известно ли уже, насколько она серьезна?

– Пока не знаем. На тринадцатой минуте произошел неприятный эпизод, но это футбол. Мы сделали замену, и Владислав Калитвинцев хорошо вошел в игру и тоже качественно сыграл.

– Как Вы оцениваете назначение пенальти в ворота вашей команды? Считаете ли Вы это решение справедливым?

– Есть эксперты и судьи – пусть они комментируют это решение. Я еще не смотрел этот момент. Обидно, что такой эпизод решает судьбу игры, но как именно там было – пока не знаю.

– По вашему мнению, в каких компонентах игры «Шахтер» превосходил вашу команду?

– Я не считаю, что «Шахтер» нас в чем-то превосходил. Игра была равной. Они работали с мячом, мы тоже работали с мячом. Мы атаковали, хорошо прессинговали, и «Шахтер» также прессинговал нас. Считаю, что уровень матча был хорошим, а судьбу игры решил тот эпизод с пенальти.

– В матчах с таким соперником, как «Шахтер», что для вас важнее: результат или характер, который показывает команда?

– Конечно, нам хочется результата. Но я также хочу, чтобы мои ребята показывали хороший и достойный футбол. Для нас это очень хороший тест в матче с таким соперником, как «Шахтер». И я считаю, что сегодня мы показали, что можем играть с «Шахтером» на равных.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 Младен Бартулович пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Прикро, що журналісти спорт.юа навіть післяматчеве вью тренера бояться надрукувати цілком.
Бартулович сказав на рахунок пенальті ;що цікаво поставили б такий пенальті шахтарю?
А журналісти спорт.юа не захотіли навіть процитувати тренера .
Позорище
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем