Младен БАРТУЛОВИЧ: «Досадно, что такой эпизод решает судьбу игры»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Младен, минимальное и обидное поражение от «Шахтера», но команда проявила себя достойно. Согласны?

– Добрый вечер всем. Да, очень обидное поражение – считаю, мы его не заслуживали. Я доволен тем, как сегодня выглядели мои ребята. Один эпизод решил судьбу встречи. Это очень обидно для нас, ведь, на мой взгляд, мы провели хороший матч. У нас также были моменты, когда могли забить и сравнять счет. Но что есть, то есть. Поздравляю «Шахтер» с победой и благодарю своих игроков за отношение.

– В начале первого тайма был неприятный эпизод с травмой. Известно ли уже, насколько она серьезна?

– Пока не знаем. На тринадцатой минуте произошел неприятный эпизод, но это футбол. Мы сделали замену, и Владислав Калитвинцев хорошо вошел в игру и тоже качественно сыграл.

– Как Вы оцениваете назначение пенальти в ворота вашей команды? Считаете ли Вы это решение справедливым?

– Есть эксперты и судьи – пусть они комментируют это решение. Я еще не смотрел этот момент. Обидно, что такой эпизод решает судьбу игры, но как именно там было – пока не знаю.

– По вашему мнению, в каких компонентах игры «Шахтер» превосходил вашу команду?

– Я не считаю, что «Шахтер» нас в чем-то превосходил. Игра была равной. Они работали с мячом, мы тоже работали с мячом. Мы атаковали, хорошо прессинговали, и «Шахтер» также прессинговал нас. Считаю, что уровень матча был хорошим, а судьбу игры решил тот эпизод с пенальти.

– В матчах с таким соперником, как «Шахтер», что для вас важнее: результат или характер, который показывает команда?

– Конечно, нам хочется результата. Но я также хочу, чтобы мои ребята показывали хороший и достойный футбол. Для нас это очень хороший тест в матче с таким соперником, как «Шахтер». И я считаю, что сегодня мы показали, что можем играть с «Шахтером» на равных.