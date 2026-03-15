ФОТО. Месси снимется в клипе вместе с девушкой одноклубника

Лионель Месси и Родриго Де Пауль могут принять участие в съемках нового музыкального видео.

Об этом рассказал лидер аргентинской группы Los Palmeras Качо Дейкас.

По его словам, новая композиция будет посвящена настроению страны перед чемпионатом мира-2026. В клипе также появится певица Тини Стоессель, девушка Де Пауля.

Съемки планируют провести в Майами, где сейчас выступают футболисты «Интер Майами».