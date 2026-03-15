Другие новости15 марта 2026, 21:46 | Обновлено 15 марта 2026, 21:48
ФОТО. Месси снимется в клипе вместе с девушкой одноклубника
Лионель Месси, Родриго Де Пауль и Тини Стоессель в главных ролях
15 марта 2026, 21:46 | Обновлено 15 марта 2026, 21:48
703
0
Лионель Месси и Родриго Де Пауль могут принять участие в съемках нового музыкального видео.
Об этом рассказал лидер аргентинской группы Los Palmeras Качо Дейкас.
По его словам, новая композиция будет посвящена настроению страны перед чемпионатом мира-2026. В клипе также появится певица Тини Стоессель, девушка Де Пауля.
Съемки планируют провести в Майами, где сейчас выступают футболисты «Интер Майами».
