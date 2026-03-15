Жребий турнира в Майами. Соперница Ястремской, кто для Свитолиной и Костюк?
Даяна в первом раунде сыграет с Крюгер, Элина и Марта начнут со второго круга
15 марта состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).
Украину в основной сетке тысячника во Флориде представлят три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Свитолина полчила девятый номер посева и начнет выступления со второго раунда. Ее первой соперницей будет либо Эмерсон Джонс, либо квалифайер.
Костюк – 27-я сеяная – также пропустит первый круг и в 1/32 финала поборется или с Соланой Сиеррой, или с Жаклин Кристиан.
Ястремская в первом раунде выйдет на корт против обладательницы wild card Эшлин Крюгер. Если Даяна сумеет пройти американку, то далее встретится с 25-й сеяной Аленой Остапенко.
Матчи основной сетки в Майами стартуют 17 марта. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.
В квалификации тысячника в Майами сыграет украинка Юлия Стародубцева. На старте отбора она встретится с Мэддисон Инглис.
Жеребьевка WTA 1000 в Майами. Соперницы украинок
R1: Элина Свитолина [9] – BYE
R2: Элина Свитолина [9] – Эмерсон Джонс [WC] / Q
R1: Марта Костюк [27] – BYE
R2: Марта Костюк [27] – Солана Сиерра / Жаклин Кристиан
R1: Даяна Ястремская – Эшлин Крюгер [WC]
R2: Даяна Ястремская / Эшлин Крюгер [WC] – Алена Остапенко [25]
Потенциальные четвертьфиналы по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини [7]
- Елена Рыбакина [3] – Джессика Пегула [5]
- Аманда Анисимова [6] – Коко Гауфф [4]
- Мирра Андреева [8] – Ига Свентек [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ключевые решения принимает Григорий Суркис
Первая ракетка мира пообщался с журналистами после поединка