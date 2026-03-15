Жребий турнира в Майами. Соперница Ястремской, кто для Свитолиной и Костюк?

15 марта состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Украину в основной сетке тысячника во Флориде представлят три теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Свитолина полчила девятый номер посева и начнет выступления со второго раунда. Ее первой соперницей будет либо Эмерсон Джонс, либо квалифайер.

Костюк – 27-я сеяная – также пропустит первый круг и в 1/32 финала поборется или с Соланой Сиеррой, или с Жаклин Кристиан.

Ястремская в первом раунде выйдет на корт против обладательницы wild card Эшлин Крюгер. Если Даяна сумеет пройти американку, то далее встретится с 25-й сеяной Аленой Остапенко.

Матчи основной сетки в Майами стартуют 17 марта. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира Арина Соболенко.

В квалификации тысячника в Майами сыграет украинка Юлия Стародубцева. На старте отбора она встретится с Мэддисон Инглис.

Жеребьевка WTA 1000 в Майами. Соперницы украинок

R1: Элина Свитолина [9] – BYE

R2: Элина Свитолина [9] – Эмерсон Джонс [WC] / Q

R1: Марта Костюк [27] – BYE

R2: Марта Костюк [27] – Солана Сиерра / Жаклин Кристиан

R1: Даяна Ястремская – Эшлин Крюгер [WC]

R2: Даяна Ястремская / Эшлин Крюгер [WC] – Алена Остапенко [25]

Потенциальные четвертьфиналы по посеву: