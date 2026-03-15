15 марта 2026, 21:34
Стародубцева 15 марта не сыграет. Матчи в Майами отменены, что случилось?

Во Флориде сильные дожди, поединки квалификации перенесены на 16 число

Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) должны были пройти матчи первого раунда квалификации в женком одиночном разрялде.

Однако игровой день на тысячнике был отменен. Причина – сильные дожди во Флориде. Все стартовые встречи отбора были перенесены на 16 число.

В квалификации Майами заявлена украинская теннисистка Юлия Стародубцева. В первом круге она поборется против представительницы Австралии Мэддисон Инглис.

Победительница поединка Стародубцева – Инглис в финале отбора сыграет или с Кэти Юван, или с Мери Стояной.

В основной сетке соревнований в Майами Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

