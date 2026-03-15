Две команды топ-5 лиг продлили беспроигрышные домашние серии в чемпионатах

Барселона и Наполи продолжают быть единственными командами топ-5 лиг, еще не проигрывавших дома в своих национальных чемпионатах.

Каталонцы в матче 28-го тура испанской Ла Лиги победили Севилью на Камп Ноу со счетом 5:2.

В свою очередь, Наполи в 29-м туре итальянской Серии А на Стадио Диего Армандо Марадона одолел в непростом поединке Лечче со счетом 2:1.

Беспроигрышная домашняя серия обеих команд составляет 14 матчей.

Команды топ-5 лиг, еще не проигрывавшие дома в национальном чемпионате в сезоне 2025/26

Барселона (14 побед в 14 матчах)

Севилья – 5:2

Вильярреал – 4:1

Леванте – 3:0

Мальорка – 3:0

Овьедо – 3:0

Осасуна – 2:0

Атлетико – 3:1

Алавес – 3:1

Атлетик – 4:0

Эльче – 3:1

Жирона – 2:1

Реал Сосьедад – 2:1

Хетафе – 3:0

Валенсия – 6:0

Наполи (10 побед и 4 ничьи в 14 матчах)