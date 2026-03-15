Две команды топ-5 лиг продлили беспроигрышные домашние серии в чемпионатах
Барселона и Наполи не проигрывают дома в 14 матчах с начала сезона
Барселона и Наполи продолжают быть единственными командами топ-5 лиг, еще не проигрывавших дома в своих национальных чемпионатах.
Каталонцы в матче 28-го тура испанской Ла Лиги победили Севилью на Камп Ноу со счетом 5:2.
В свою очередь, Наполи в 29-м туре итальянской Серии А на Стадио Диего Армандо Марадона одолел в непростом поединке Лечче со счетом 2:1.
Беспроигрышная домашняя серия обеих команд составляет 14 матчей.
Команды топ-5 лиг, еще не проигрывавшие дома в национальном чемпионате в сезоне 2025/26
Барселона (14 побед в 14 матчах)
- Севилья – 5:2
- Вильярреал – 4:1
- Леванте – 3:0
- Мальорка – 3:0
- Овьедо – 3:0
- Осасуна – 2:0
- Атлетико – 3:1
- Алавес – 3:1
- Атлетик – 4:0
- Эльче – 3:1
- Жирона – 2:1
- Реал Сосьедад – 2:1
- Хетафе – 3:0
- Валенсия – 6:0
Наполи (10 побед и 4 ничьи в 14 матчах)
- Лечче – 2:1
- Торино – 2:1
- Рома – 2:2
- Фиорентина – 2:1
- Сассуоло – 1:0
- Парма – 0:0
- Верона – 2:2
- Ювентус – 2:1
- Аталанта – 3:1
- Комо – 0:0
- Интер – 3:1
- Дженоа – 2:1
- Пиза – 3:2
- Кальяри – 1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
