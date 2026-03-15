15 марта 2026, 20:23 | Обновлено 15 марта 2026, 21:12
Две команды топ-5 лиг продлили беспроигрышные домашние серии в чемпионатах

Барселона и Наполи не проигрывают дома в 14 матчах с начала сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона и Наполи продолжают быть единственными командами топ-5 лиг, еще не проигрывавших дома в своих национальных чемпионатах.

Каталонцы в матче 28-го тура испанской Ла Лиги победили Севилью на Камп Ноу со счетом 5:2.

В свою очередь, Наполи в 29-м туре итальянской Серии А на Стадио Диего Армандо Марадона одолел в непростом поединке Лечче со счетом 2:1.

Беспроигрышная домашняя серия обеих команд составляет 14 матчей.

Команды топ-5 лиг, еще не проигрывавшие дома в национальном чемпионате в сезоне 2025/26

Барселона (14 побед в 14 матчах)

  • Севилья – 5:2
  • Вильярреал – 4:1
  • Леванте – 3:0
  • Мальорка – 3:0
  • Овьедо – 3:0
  • Осасуна – 2:0
  • Атлетико – 3:1
  • Алавес – 3:1
  • Атлетик – 4:0
  • Эльче – 3:1
  • Жирона – 2:1
  • Реал Сосьедад – 2:1
  • Хетафе – 3:0
  • Валенсия – 6:0

Наполи (10 побед и 4 ничьи в 14 матчах)

  • Лечче – 2:1
  • Торино – 2:1
  • Рома – 2:2
  • Фиорентина – 2:1
  • Сассуоло – 1:0
  • Парма – 0:0
  • Верона – 2:2
  • Ювентус – 2:1
  • Аталанта – 3:1
  • Комо – 0:0
  • Интер – 3:1
  • Дженоа – 2:1
  • Пиза – 3:2
  • Кальяри – 1:0
Сергей Турчак
