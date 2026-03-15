  4. Ярослав ШЕВЧЕНКО: «К 15 минуте, считаю, могли уже повести в счете»
Украина. Премьер лига
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (0:2) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Твой комментарий по горячим следам?

– У нас были свои моменты, нужно было их реализовывать. До 15-й минуты, считаю, могли уже вести в счете. И дальше уже было бы гораздо проще вести игру при счете в нашу пользу. Но это футбол. По своему моменту хочу сказать: к сожалению, не забил. Хотя момент был очень неплохой.

Буду работать дальше, чтобы реализация была лучше. В целом это была плодотворная неделя для нас: проделали большой объем работы, как на тренировках, так и в матче. Поэтому тренер после игры так и сказал. Могли рассчитывать на большее, но пока что имеем то, что имеем.

– На игре присутствовал президент нашего клуба Константин Караманиц. Он заходил в раздевалку после игры?

– Конечно. Сказал, что очень рад всех видеть. Также рассказал о своих эмоциях по поводу игры, а также высказал свое мнение относительно результата. Пожелал успеха в матче с «Эпицентром». Теперь будем готовиться к следующему сопернику.

Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
