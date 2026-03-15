Когда вышел Яремчук? Лион в большинстве потерял очки с 14-й командой Лиги 1
Подопечные Паулу Фонсеки не сумели переиграть Гавр в матче 26-го тура чемпионата (0:0)
Лион на выезде не сумел переиграть Гавр в матче 26-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Встреча прошла на арене Стад Осеан и завершилась со счетом 0:0.
Украинский форвард Лиона Роман Яремчук начал поединок в резерве и появился на поле на 58-й минуте вместо Адама Карабеца.
Гавр с 55-й минуты играл в меньшинстве после удаления Стефана Загаду и сумел удержать безголевую ничью.
В таблице чемпионата Франции подопечные Паулу Фонсеки располагаются на четвертом место с 47 очками, отпустив вперед Марсель (49).
Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (57), Ланс (56), Марсель (49), Лион (47), Монако (43), Ренн (43), Лилль (41).
Лига 1 2025/26. 26-й тур, 15 марта
Гавр – Лион – 0:0
Удаление: Загаду, 55 (Гавр)
Таблица Лиги 1 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|25
|18
|3
|4
|54 - 22
|21.03.26 22:00 Ницца - ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель
|57
|2
|Ланс
|26
|18
|2
|6
|49 - 23
|20.03.26 21:45 Ланс - Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс
|56
|3
|Марсель
|26
|15
|4
|7
|53 - 33
|22.03.26 18:15 Марсель - Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург
|49
|4
|Лион
|26
|14
|5
|7
|40 - 27
|22.03.26 16:00 Лион - Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион15.02.26 Лион 2:0 Ницца
|47
|5
|Монако
|26
|13
|4
|9
|45 - 37
|22.03.26 16:00 Лион - Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант
|43
|6
|Ренн
|25
|12
|7
|6
|42 - 35
|15.03.26 21:45 Ренн - Лилль08.03.26 Ницца 0:4 Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн
|43
|7
|Лилль
|25
|12
|5
|8
|38 - 32
|15.03.26 21:45 Ренн - Лилль08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль
|41
|8
|Страсбург
|26
|10
|7
|9
|40 - 31
|22.03.26 21:45 Нант - Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург
|37
|9
|Лорьян
|26
|9
|10
|7
|37 - 40
|21.03.26 18:00 Тулуза - Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лорьян 2:0 Анже
|37
|10
|Брест
|26
|10
|6
|10
|34 - 36
|21.03.26 20:00 Осер - Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест
|36
|11
|Тулуза
|26
|9
|7
|10
|37 - 32
|21.03.26 18:00 Тулуза - Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза
|34
|12
|Анже
|26
|9
|5
|12
|23 - 32
|20.03.26 21:45 Ланс - Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца07.03.26 Нант 0:1 Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль15.02.26 Лорьян 2:0 Анже
|32
|13
|ФК Париж
|26
|6
|10
|10
|29 - 41
|22.03.26 18:15 ФК Париж - Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс
|28
|14
|Гавр
|26
|6
|9
|11
|20 - 32
|22.03.26 18:15 ФК Париж - Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Брест 2:0 Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза
|27
|15
|Ницца
|26
|7
|6
|13
|32 - 48
|21.03.26 22:00 Ницца - ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца08.03.26 Ницца 0:4 Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лион 2:0 Ницца
|27
|16
|Осер
|26
|4
|7
|15
|19 - 36
|21.03.26 20:00 Осер - Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн15.02.26 Мец 1:3 Осер
|19
|17
|Нант
|25
|4
|5
|16
|22 - 42
|22.03.26 21:45 Нант - Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион
|17
|18
|Мец
|26
|3
|4
|19
|25 - 60
|22.03.26 18:15 Ренн - Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза08.03.26 Ланс 3:0 Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец15.02.26 Мец 1:3 Осер
|13
