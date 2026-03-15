Когда вышел Яремчук? Лион в большинстве потерял очки с 14-й командой Лиги 1

Лион на выезде не сумел переиграть Гавр в матче 26-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Встреча прошла на арене Стад Осеан и завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук начал поединок в резерве и появился на поле на 58-й минуте вместо Адама Карабеца.

Гавр с 55-й минуты играл в меньшинстве после удаления Стефана Загаду и сумел удержать безголевую ничью.

В таблице чемпионата Франции подопечные Паулу Фонсеки располагаются на четвертом место с 47 очками, отпустив вперед Марсель (49).

Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (57), Ланс (56), Марсель (49), Лион (47), Монако (43), Ренн (43), Лилль (41).

Удаление: Загаду, 55 (Гавр)

