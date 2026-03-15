Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда вышел Яремчук? Лион в большинстве потерял очки с 14-й командой Лиги 1
Чемпионат Франции
Гавр
15.03.2026 18:15 – FT 0 : 0
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 марта 2026, 20:12 | Обновлено 15 марта 2026, 21:18
736
0

Подопечные Паулу Фонсеки не сумели переиграть Гавр в матче 26-го тура чемпионата (0:0)

Getty Images/Global Images Ukraine

Лион на выезде не сумел переиграть Гавр в матче 26-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Встреча прошла на арене Стад Осеан и завершилась со счетом 0:0.

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук начал поединок в резерве и появился на поле на 58-й минуте вместо Адама Карабеца.

Гавр с 55-й минуты играл в меньшинстве после удаления Стефана Загаду и сумел удержать безголевую ничью.

В таблице чемпионата Франции подопечные Паулу Фонсеки располагаются на четвертом место с 47 очками, отпустив вперед Марсель (49).

Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (57), Ланс (56), Марсель (49), Лион (47), Монако (43), Ренн (43), Лилль (41).

Лига 1 2025/26. 26-й тур, 15 марта

Гавр – Лион – 0:0

Удаление: Загаду, 55 (Гавр)

Видеообзор матча

Таблица Лиги 1 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 25 18 3 4 54 - 22 21.03.26 22:00 Ницца - ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель 57
2 Ланс 26 18 2 6 49 - 23 20.03.26 21:45 Ланс - Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс 56
3 Марсель 26 15 4 7 53 - 33 22.03.26 18:15 Марсель - Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург 49
4 Лион 26 14 5 7 40 - 27 22.03.26 16:00 Лион - Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион15.02.26 Лион 2:0 Ницца 47
5 Монако 26 13 4 9 45 - 37 22.03.26 16:00 Лион - Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант 43
6 Ренн 25 12 7 6 42 - 35 15.03.26 21:45 Ренн - Лилль08.03.26 Ницца 0:4 Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн 43
7 Лилль 25 12 5 8 38 - 32 15.03.26 21:45 Ренн - Лилль08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль 41
8 Страсбург 26 10 7 9 40 - 31 22.03.26 21:45 Нант - Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург 37
9 Лорьян 26 9 10 7 37 - 40 21.03.26 18:00 Тулуза - Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Лилль 1:1 Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лорьян 2:0 Анже 37
10 Брест 26 10 6 10 34 - 36 21.03.26 20:00 Осер - Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест 36
11 Тулуза 26 9 7 10 37 - 32 21.03.26 18:00 Тулуза - Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза07.03.26 Тулуза 0:1 Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза 34
12 Анже 26 9 5 12 23 - 32 20.03.26 21:45 Ланс - Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца07.03.26 Нант 0:1 Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль15.02.26 Лорьян 2:0 Анже 32
13 ФК Париж 26 6 10 10 29 - 41 22.03.26 18:15 ФК Париж - Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс 28
14 Гавр 26 6 9 11 20 - 32 22.03.26 18:15 ФК Париж - Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Брест 2:0 Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза 27
15 Ницца 26 7 6 13 32 - 48 21.03.26 22:00 Ницца - ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца08.03.26 Ницца 0:4 Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лион 2:0 Ницца 27
16 Осер 26 4 7 15 19 - 36 21.03.26 20:00 Осер - Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн15.02.26 Мец 1:3 Осер 19
17 Нант 25 4 5 16 22 - 42 22.03.26 21:45 Нант - Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион 17
18 Мец 26 3 4 19 25 - 60 22.03.26 18:15 Ренн - Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза08.03.26 Ланс 3:0 Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец15.02.26 Мец 1:3 Осер 13
Полная таблица

События матча

55’
Стефан Загаду (Гавр) получает красную карточку.
Паулу Фонсека Роман Яремчук Лион Гавр чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) удаление (красная карточка) видео голов и обзор
Даниил Агарков
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил ужасную новость для сборной Украины после матча Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем