Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15 марта 2026, 19:35
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс

Элина не сумела выйти в решающий поединок тысячника, уступив Елене Рыбакиной

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 14 марта украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Елене Рыбакиной в полуфинале престижного хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

За свои выступления на тысячнике в Калифорнии Свитолина получила чек на $340 190. Элина на своем пути успела одолеть Лауру Зигемунд, Эшлин Крюгер, Катерину Синякову и Игу Свентек.

Помимо Свитолиной, Украину в одиночном разряде Индиан-Уэллс также представили Юлия Стародубцева, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Стародубцева проиграла стартовый матч квалификации и заработала $7 330. Ястремская покинула соревнования во втором круге – ее призовые составили $36 110.

Костюк завершила выступления в 1/16 финала, уступив Рыбакиной. Марта забрала с собой $61 865.

В парном разряде Индиан-Уэллс из укрианок выступила только Людмила Киченок. Киченок вместе с Дезире Кравчик добралась до второго раунда. Их призовые составили 35 700 долларов (по 17 850 каждой).

В финале Индиан-Уэллс сойдутся Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Чемпионка заберет $1 511 380, а финалистка – $612 340.

Даниил Агарков
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Bahus
Чорний сутенер має бути довольний
romakorba03081987
Нарубила Еліна грошей в цьому році. Молодчинка.
