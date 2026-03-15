  4. Ребров узнал судьбу Малиновского после травмы в матче за Дженоа
УАФ. Руслан Малиновский

В воскресенье, 15 марта, состоялся матч 29-го тура Серии А, в котором «Верона» принимала «Дженоа». Гости одержали победу со счётом 2:0.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе «грифонов», однако был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, травма футболиста не является серьезной. Ожидается, что она не помешает Малиновскому присоединиться к лагерю сборной Украины по футболу.

В то же время полузащитник пропустит первый матч плей-офф против сборной Швеции по футболу из-за дисквалификации, но должен быть готов помочь команде во втором поединке.

