Ребров узнал судьбу Малиновского после травмы в матче за Дженоа
Украинец будет готов выйти на поле в составе сборной Украины
В воскресенье, 15 марта, состоялся матч 29-го тура Серии А, в котором «Верона» принимала «Дженоа». Гости одержали победу со счётом 2:0.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе «грифонов», однако был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, травма футболиста не является серьезной. Ожидается, что она не помешает Малиновскому присоединиться к лагерю сборной Украины по футболу.
В то же время полузащитник пропустит первый матч плей-офф против сборной Швеции по футболу из-за дисквалификации, но должен быть готов помочь команде во втором поединке.
