Украина. Премьер лига
Легенда вернулась. Степаненко дебютировал за Колос
Тарас сыграл первый матч за ковалевскую команду
В воскресенье, 15 марта, состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором встретятся ковалевский «Колос» и луганская «Заря». Команды сыграют на стадионе «Колос» в Ковалевке.
На 82-й минуте встречи на поле в составе «Колоса» появился легендарный полузащитник Тарас Степаненко.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это его первый матч в УПЛ после возвращения из турецкого «Эйюпспора».
Дебют неудачный вышел. Сравняли на 88 мин. А вышел на 82 мин.
