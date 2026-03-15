В воскресенье, 15 марта, состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором встретятся ковалевский «Колос» и луганская «Заря». Команды сыграют на стадионе «Колос» в Ковалевке.

На 82-й минуте встречи на поле в составе «Колоса» появился легендарный полузащитник Тарас Степаненко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это его первый матч в УПЛ после возвращения из турецкого «Эйюпспора».

ВИДЕО. Легенда вернулась. Степаненко дебютировал за «Колос»