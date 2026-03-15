  4. Синнер признался, что ощутил боль в спине перед матчем со Зверевым
15 марта 2026, 16:20 | Обновлено 15 марта 2026, 16:27
Синнер признался, что ощутил боль в спине перед матчем со Зверевым

Вторая ракетка мира переиграл немца и вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс

15 марта 2026, 16:20 | Обновлено 15 марта 2026, 16:27
Синнер признался, что ощутил боль в спине перед матчем со Зверевым
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Янник одолел четвертую ракетку мира, немца Александра Зверева в двух сетах полуфинального поединка.

На послематчевом интервью итальянец признался, что ощутил боль в спине после игры.

– Мы заметили, что вы испытывали некий дискомфорт в пояснице? Как вы сейчас себя чувствуете?

– Сегодня утром я почувствовал дискомфорт в нижней части спины во время подачи. Мы в каком-то смысле эту проблему решили. Хорошо, что у меня будет время отдохнуть до завтра и восстановиться.

– Так случается, когда ты стареешь.

– Играв с Фонсекой и Тьеном, я уже чувствовал себя старым (улыбается).

В финале турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс Синнер встретится с нейтралом Даниилом Медведевым. Янник лидирует 8:7 в очных встречах.

Алькарас пояснил, почему проиграл Медведеву в полуфинале Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 15 марта 2026, 07:10 5
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»

Известный тренер сделал неутешительный прогноз о львовском «Рухе»

Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Другие виды | 15 марта 2026, 13:44 5
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho
Фиаско Аонишики, сенсация от йокодзуны. Как прошел 8 день Haru Basho

Оба украинских суматори в воскресенье проиграли

Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Футбол | 14.03.2026, 16:55
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Футбол | 15.03.2026, 09:12
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Вашеро и Риндеркнеш сыграют в финальном поединке парного разряда Мастерса
Теннис | 14.03.2026, 16:00
Вашеро и Риндеркнеш сыграют в финальном поединке парного разряда Мастерса
Вашеро и Риндеркнеш сыграют в финальном поединке парного разряда Мастерса
Популярные новости
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 11
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
14.03.2026, 06:00 11
Бокс
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 27
Футбол
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
15.03.2026, 07:59 14
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 01:54 9
Теннис
