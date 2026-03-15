Синнер признался, что ощутил боль в спине перед матчем со Зверевым

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Янник одолел четвертую ракетку мира, немца Александра Зверева в двух сетах полуфинального поединка.

На послематчевом интервью итальянец признался, что ощутил боль в спине после игры.

– Мы заметили, что вы испытывали некий дискомфорт в пояснице? Как вы сейчас себя чувствуете?

– Сегодня утром я почувствовал дискомфорт в нижней части спины во время подачи. Мы в каком-то смысле эту проблему решили. Хорошо, что у меня будет время отдохнуть до завтра и восстановиться.

– Так случается, когда ты стареешь.

– Играв с Фонсекой и Тьеном, я уже чувствовал себя старым (улыбается).

В финале турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс Синнер встретится с нейтралом Даниилом Медведевым. Янник лидирует 8:7 в очных встречах.