Синнер признался, что ощутил боль в спине перед матчем со Зверевым
Вторая ракетка мира переиграл немца и вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Янник одолел четвертую ракетку мира, немца Александра Зверева в двух сетах полуфинального поединка.
На послематчевом интервью итальянец признался, что ощутил боль в спине после игры.
– Мы заметили, что вы испытывали некий дискомфорт в пояснице? Как вы сейчас себя чувствуете?
– Сегодня утром я почувствовал дискомфорт в нижней части спины во время подачи. Мы в каком-то смысле эту проблему решили. Хорошо, что у меня будет время отдохнуть до завтра и восстановиться.
– Так случается, когда ты стареешь.
– Играв с Фонсекой и Тьеном, я уже чувствовал себя старым (улыбается).
В финале турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс Синнер встретится с нейтралом Даниилом Медведевым. Янник лидирует 8:7 в очных встречах.
🦊: “This morning I felt on one serve (something) that bothered me on the lower back. Look, we kind of solved it. It’s good that I have time to rest until tomorrow.”— jannik sinner files (@jannik_files) March 14, 2026
🎙️: “It happens when you get old”
🦊: “Playing against Joao and then against Learner, I feel old already.” pic.twitter.com/t0Ag07dhnz
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер сделал неутешительный прогноз о львовском «Рухе»
Оба украинских суматори в воскресенье проиграли