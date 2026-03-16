ПСЖ столкнулся с проблемами, которые могут повлиять на будущее Забарного
Неубедительная игра Маркиньоса оставила много вопросов у тренерского штаба Луиса Энрике
Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный может получить больше игрового времени в случае, если капитан команды Маркиньос проведет несколько неубедительных игр.
По информации авторитетного издания Lequipe, тренерский штаб парижской команды во главе с Луисом Энрике остался встревожен уровнем игры 31-летнего бразильца в матче Лиги чемпионов против «Челси» (5:2).
ПСЖ поддерживает Маркиньоса, но все может измениться, если защитник не сумеет улучшить свою игру в ближайших матчах. В последней игре футболист стал одним из худших игроков в составе своей команды.
«Из-за тяжелых родов жены Кэрол и трудностей против скоростного Педру Нету, бразилец столкнулся сразу с двумя проблемами – личной и спортивной.
На данном этапе положение капитана остается без изменений, но все зависит от будущих выступлений. Забарный играет чаще в чемпионате, Маркиньос остается (по крайней мере, пока) стартовым игроком в более важных матчах», – сообщили во Франции.
🚨 Entre la raison personnelle liée à l'accouchement difficile de son épouse Carol & la raison sportive où il a été exposé à la vitesse de Neto (Luis Enrique ayant demandé à Hakimi de marquer individuellement Enzo) ; Marquinhos a vécu un 8e aller difficile contre Chelsea.— Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
