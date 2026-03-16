16 марта 2026, 08:41
949
1

ПСЖ столкнулся с проблемами, которые могут повлиять на будущее Забарного

Неубедительная игра Маркиньоса оставила много вопросов у тренерского штаба Луиса Энрике

16 марта 2026, 08:41 |
949
1 Comments
ПСЖ столкнулся с проблемами, которые могут повлиять на будущее Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный может получить больше игрового времени в случае, если капитан команды Маркиньос проведет несколько неубедительных игр.

По информации авторитетного издания Lequipe, тренерский штаб парижской команды во главе с Луисом Энрике остался встревожен уровнем игры 31-летнего бразильца в матче Лиги чемпионов против «Челси» (5:2).

ПСЖ поддерживает Маркиньоса, но все может измениться, если защитник не сумеет улучшить свою игру в ближайших матчах. В последней игре футболист стал одним из худших игроков в составе своей команды.

«Из-за тяжелых родов жены Кэрол и трудностей против скоростного Педру Нету, бразилец столкнулся сразу с двумя проблемами – личной и спортивной.

На данном этапе положение капитана остается без изменений, но все зависит от будущих выступлений. Забарный играет чаще в чемпионате, Маркиньос остается (по крайней мере, пока) стартовым игроком в более важных матчах», – сообщили во Франции.

Николай Тытюк Источник: L'Equipe
Комментарии 1
Перший Серед Рівних в бані
Маячня. Маркіньос грає набагато краще і впевненіше за Кумедного.
