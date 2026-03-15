Ruh Media – IGNIS. За бронзу: Рыбалка vs Милевский. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 15 марта в 14:00 матч за третье место UA Steel League
15 марта в 14:00 в медиалиге UA Steel League состоится матч за бронзу сезона.
Третье место разыграют команды Ruh Media Team и IGNIS.
Главная интрига поединка – противостояние Сергея Рыбалки и Артема Милевского.
В 16:00 в финале сыграют команды Kono и Profan, и определится чемпион сезона.
Матчи проходят в спортивном комплексе Ревера 1908 в Ивано-Франковске.
Днем ранее в полуфиналах Kono обыграл Rukh (1:1, бул. 4:3), а Profan нанес поражение IGNIS (4:3).
Ruh Media – IGNIS. За бронзу: Рыбалка vs Милевский. Смотреть онлайн LIVE
Матчи доступны для просмотра онлайн на KyivStar TV.
